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Виталий Мутко: Смертин - достойная кандидатура на пост инспектора по борьбе с расизмом

Президент РФС Виталий Мутко считает, что экс-футболист сборной России Алексей Смертин достойно выполнит роль инспектора Российского футбольного союза по борьбе с расизмом.

"Борьба с расизмом в международном футболе выходит на лидирующие позиции, об этом говорят документы, конвенции, регламенты Международной федерации футбола. У нас создано спецподразделение, которое будет этим заниматься, в структуре департамента по организации соревнований.

Нам нужен был лидер, который как комиссар, как делегат будет следить за этим вопросом, взаимодействовать с Международной федерацией футбола. Алексей - человек известный в футболе, посол предстоящего чемпионата мира, знает иностранный язык, он - достойная кандидатура на эту должность", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Смертин Мутко
Сегодня, 11:49
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 12:04) #
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интресно какая зарплата у такой тяжелой работы?
Регистрация: 8.01.2017
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