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Иван Ракитич и "Барселона" договорились о продлении контракта

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич договорился с руководством команды насчет продления контракта до 2021 года, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.

Официальная информация о продлении соглашения должна появиться в течение ближайших недель. Действующий договор Ракитича истекает летом 2019 года.

Отмечается, что после подписания нового соглашения заработная плата хорватского игрока повысится.
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 11:58
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