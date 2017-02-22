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Иван Ракитич и "Барселона" договорились о продлении контракта
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич договорился с руководством команды насчет продления контракта до 2021 года, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.
Официальная информация о продлении соглашения должна появиться в течение ближайших недель. Действующий договор Ракитича истекает летом 2019 года.
Отмечается, что после подписания нового соглашения заработная плата хорватского игрока повысится.
Официальная информация о продлении соглашения должна появиться в течение ближайших недель. Действующий договор Ракитича истекает летом 2019 года.
Отмечается, что после подписания нового соглашения заработная плата хорватского игрока повысится.
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