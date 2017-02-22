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Штаб "Спартака" пополнили итальянские шеф-повар и врач-диетолог

В штабе московского "Спартака" появились два новых специалиста из Италии - Сара Фабрис и Вальтер Дри, передает официальный сайт клуба.

Сара - врач-диетолог, а точнее специалист по спортивному питанию с университетской степенью в области диетологии. Вальтер - шеф-повар, специализирующийся на спортивном и вегетарианском меню.

Итальянцы приглашены в "Спартак" по рекомендации главного тренера Массимо Карреры. У них богатый опыт работы со спортсменами, включая футболистов: оба в разное время трудились клубе Серии А "Удинезе".

В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся секретами технологии приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.
Теги: Спартак
Сегодня, 12:21
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№35 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: OgreGate
вот конебомжей, судя по сайту, по-прежнему говном только и кормят

Это ваших китайский какашками кормил, враль. confounded


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№34 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:21) #
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online

ДЯДЬКА,
Все начинается с живота! Ты даже не можешь представить на сколько!
Регистрация: 27.07.2016
№33 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 13:19) #
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online

Цитата: vlees
трансфер повара в Спартак

это самый сильный трансфер мясных в зимний период.
Регистрация: 15.05.2015
№32 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: SHIGA
прощай шашлыки и салаты оливье как при Карпине)

Теперь сугубо вегетарианская лапша ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№31 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:17) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Сара и Вальтер...какие-то подозрительные итальянцы

...да и зачем свиньям диетолог, хотят страну без мяса оставить?? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№30 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 13:10) #
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Algus64,
да не-е, ты не понял. никакого врача не будет, шеф-повара не просто так взяли(он спец по котлетам из свиньи с гов.ом) stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 16.06.2015
№29 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
прощай шашлыки и салаты оливье как при Карпине)


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№28 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
и врач-гиниеколог


Вот он что, медосмотр после матчей в ЛЕ

медосмотр тебе бы не помешал.как мин окулисту покажись.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№27 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 13:04) #
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в маранелло - scuderia, а в тарасовке - porcile таперича будет. sunglasses
Регистрация: 16.06.2015
№26 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:04) #
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Цитата: maradona72
Интересно, много завсегдатаев этого сайта едят в таких местах?

Я - чел небогатый. Но раз в год с друзьями получается на недельку в теплые моря на яхте на любительскую регату выбираться. Кстати, это получается дешевле, чем по гостиницам.

PS А сегодняшняя рыбка - это норма даже в недорогих приморских ресторанчиках.
Регистрация: 22.09.2009
№25 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:01) #
  • -8
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online
Болеет за:
«Спартак»
Люблю повеселится, особенно пожрать!(с)
ПиСи: а вот конебомжей, судя по сайту, по-прежнему говном только и кормят stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№24 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 13:00) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Ещё надо обязательно врача-психиатра выписать из Италии. Он очень пригодится, когда "Спартак" с такой верой не станет чемпионом.
Регистрация: 22.02.2013
№23 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
и врач-гиниеколог


Вот он что, медосмотр после матчей в ЛЕ
Регистрация: 27.08.2008
№22 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:58) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Так твоего отца Каррера шеф-поваром в Спартак пригласил ?

смотрю шутник..Отца с нами нет с 2008..а ты с*** смейся..
Регистрация: 14.12.2011
№21 Написал: vlees (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ciklop1970
Цитата: Ssakoll2
Этот у свин :ей теперь одни жёлуди на завтрак обед и ужин...

Не,у них теперь гавно диетическим будет

Ой глоры кабинетной цыски та куда лезут,трансфер повара в Спартак сильней всей вашей зимней трансферной компании relaxed
Регистрация: 12.01.2017
№20 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 12:54) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ssakoll2
Этот у свиней теперь одни жёлуди на завтрак обед и ужин...

Не,у них теперь гавно диетическим будет
Регистрация: 18.09.2013
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: GS
А вот за сегодняшней рыбкой, которую тебе приносят, чтоб выбрал перед готовкой, придется специальный ероплан гонять.

Интересно, много завсегдатаев этого сайта едят в таких местах?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№18 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:52) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Romella
не знаю ,как у некоторых..
всегда отец готовил вкуснятину,немногому и я научился.
.друзья до сих пор живые smiley но,им понравилось

Так твоего отца Каррера шеф-поваром в Спартак пригласил ? ! smile
Регистрация: 23.09.2016
№17 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 12:49) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
не знаю ,как у некоторых..
всегда отец готовил вкуснятину,немногому и я научился.
.друзья до сих пор живые smiley им понравилось
Регистрация: 14.12.2011
№16 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: дин
Чтоб я так жил ... Спартачок действительно берет от Европы все самое лучшее,чего не скажешь о нашем главном народном моте Зенитбомжгазе,те похоже цыганскую кухню предпочитают и гадание на голой пятке...

Ибанько, ты хоть знаешь наш персонал? Повар в Зените отменный. И не вегатарианец. Этот у свиней теперь одни жёлуди на завтрак обед и ужин...
Регистрация: 28.01.2016
№15 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:39) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: maradona72

На сегодня клуб тренеришки один из претендентов на финал ЛЧ

вот что значит вовремя уйти из третьесортной тушинской командочки.
Регистрация: 15.05.2015
№14 Написал: Репин (Сегодня, 12:39) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: maradona72
Жаль , что у него не получилось.
На сегодня клуб тренеришки один из претендентов на финал ЛЧ, а игрочишка сосет хyй в второсортном клубе.

А скажите, как это у вас получается, слово "xyй" писать,фильтр же стоит на сайте?
Регистрация: 23.01.2017
№13 Написал: vlees (Сегодня, 12:37) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
1 есть,ждем еще
Регистрация: 12.01.2017
№12 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: anonymous


Цитата: vlees
Странно что еще не прибежали слабоумные поклонники бомжей и коней и не пошутили про борщ который они уплетают дома за обе щеки

кстати, про слабоумных, а вот и ты явился

он уже на всех ветках про ЦСКА и Зенит отметился своей вонью.
Регистрация: 15.05.2015
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 12:36) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: vlees
Странно что еще не прибежали слабоумные поклонники бомжей и коней и не пошутили про борщ который они уплетают дома за обе щеки

кстати, про слабоумных, а вот и ты явился

Цитата: maradona72
Цитата: anonymous
как и трениришка, надолго к вам приходил

Жаль , что у него не получилось.
На сегодня клуб тренеришки один из претендентов на финал ЛЧ, а игрочишка сосет хyй в второсортном клубе.

ну клуб то один из лучших в РПЛ, а насчёт Дзюбы согласен, Халк ушёл и Дзюба превратился в обычное дерево
Регистрация: 8.01.2017
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:34) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: anonymous
как и трениришка, надолго к вам приходил

Жаль , что у него не получилось.
На сегодня клуб тренеришки один из претендентов на финал ЛЧ, а игрочишка сосет хyй в второсортном клубе.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: vlees (Сегодня, 12:33) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Странно что еще не прибежали слабоумные поклонники бомжей и коней и не пошутили про борщ который они уплетают дома за обе щеки
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: дин провинция (Сегодня, 12:32) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
Чтоб я так жил ... Спартачок действительно берет от Европы все самое лучшее,чего не скажешь о нашем главном народном моте Зенитбомжгазе,те похоже цыганскую кухню предпочитают и гадание на голой пятке...


--------------------
Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:31) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: maradona72

Цитата: Серж1
паста,оливки,вино,пицца

Неплохо , правда ведь?

Паста и пицца - это для пролетариев.
А вот за сегодняшней рыбкой, которую тебе приносят, чтоб выбрал перед готовкой, придется специальный ероплан гонять.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: maradona72
Похоже, что итальянцы к нам на долго! Главное , что бы толк был.

как и трениришка, надолго к вам приходил
Регистрация: 8.01.2017
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