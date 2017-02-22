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Александр Кержаков и Иван Новосельцев готовятся к матчу против "Андерлехта"

На тренировке "Зенита" в преддверии матча против "Андерлехта" в рамках 1/16 финала Лиги Европы нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев занимались в общей группе, передает "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что футболисты восстановились от травм и проводят полноценное занятие.

Ответная игра между "Зенитом" и "Андерлехтом" состоится завтра, начало - в 21.00 мск.
Теги: Зенит
Сегодня, 12:50
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(0)
№3 Написал: perekos Самара (Сегодня, 13:10) #
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подходящая компания
Регистрация: 10.08.2012
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:02) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Пропал Калабуховский дом" smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Готовятся ? Чё играть больше некому ? Сольёт цыган ЛЕ ! smile
Регистрация: 23.09.2016
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