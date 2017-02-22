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Источник: "Спартак" отдаст в аренду Кутина, если договорится о переходе Тигиева

Московский "Спартак" отдаст в аренду самарским "Крыльям Советов" защитника Дениса Кутина, если состав красно-белых пополнит игрок обороны "Анжи" Георгий Тигиев, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Если "Спартак" договорится о переходе Тигиева, то Кутин перейдет в "Крылья Советов". В обоих случаях речь идет об аренде", - сообщил источник.
Теги: Спартак
Сегодня, 13:32
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№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
еще два дня этого бреда от источников


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Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 14:41) #
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online

Ну защитник очень дажке не плохой;всегда в борьбе, начинает атаки, обостряет,
неуступчивый - при этом смотрел статистику не грубый
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LLM
ну с центральными полегче немного.

Таски вечно больной, а теперь и Боккетти туда же, то мышца, то задница.. И при всём при этом игра итальянца оставляет много вопросов..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№4 Написал: LLM (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
РВСН 86-88,
ну с центральными полегче немного. Жалко только Пуцко отдали, по мне он не хуже Джикии, просто практику в основе не получил
Регистрация: 21.02.2017
№3 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Чем Тигиев лучше Кутина?

возможно и получше..
пусть попробуют, если в аренду, то риск невелик и Кутин практику игровую получит, тоже посмотрят..
а то как Яковлев будет в "вечно молодых" и подающих надежды, да и Макеев тоже такой же, тот же Давыдов и прочие..

Цитата: LLM
с крайними защитниками вообще проблема

а с центральными?


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№2 Написал: LLM (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
с крайними защитниками вообще проблема
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:50) #
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online

Опять агенты мутят. Чем Тигиев лучше Кутина?

Есть часы, пусть пока не настоящий Pattek, еще пока реплика, но это не повод менять их на трусы.


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Регистрация: 15.07.2008
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