СМИ: "Милан" заинтересован в переходе Алексиса Санчеса

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес уже принял решение об уходе из клуба, считает главный футбольный обозреватель Mirror Джон Кросс.По его словам, итальянский "Милан" готовится сделать предложение по приобретению игрока. Срок действия соглашения чилийского футболиста с лондонцами истекает через полтора года, а переговоры по его продлению пока далеки от завершения.По информации СМИ, "Ювентус" и "ПСЖ" также заинтересованы в подписании форварда летом 2017 года.