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10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
02:57
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
00:51
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (4)
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (4)
СМИ: "Милан" заинтересован в переходе Алексиса Санчеса
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес уже принял решение об уходе из клуба, считает главный футбольный обозреватель Mirror Джон Кросс.
По его словам, итальянский "Милан" готовится сделать предложение по приобретению игрока. Срок действия соглашения чилийского футболиста с лондонцами истекает через полтора года, а переговоры по его продлению пока далеки от завершения.
По информации СМИ, "Ювентус" и "ПСЖ" также заинтересованы в подписании форварда летом 2017 года.
Газета.ru
По его словам, итальянский "Милан" готовится сделать предложение по приобретению игрока. Срок действия соглашения чилийского футболиста с лондонцами истекает через полтора года, а переговоры по его продлению пока далеки от завершения.
По информации СМИ, "Ювентус" и "ПСЖ" также заинтересованы в подписании форварда летом 2017 года.
Газета.ru
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