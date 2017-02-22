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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
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Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
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Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (4)
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (4)
"Зенит" летом может расстаться с Мирчей Луческу
Руководство "Зенита" не исключает возможность расставания с главным тренером команды Мирчей Луческу, информирует ФАН.
Сообщается, что позиции румынского специалиста по-прежнему устойчивы и позволят доработать в команде до лета. Однако по окончании сезона руководство всерьез рассматривает вариант перестановок на тренерском мостике.
При этом боссы петербургского клуба вновь обратились к кандидатуре чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. В настоящий момент 63-летний тренер работает в китайском "Хэбэй Чайна Фортун".
Сообщается, что позиции румынского специалиста по-прежнему устойчивы и позволят доработать в команде до лета. Однако по окончании сезона руководство всерьез рассматривает вариант перестановок на тренерском мостике.
При этом боссы петербургского клуба вновь обратились к кандидатуре чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. В настоящий момент 63-летний тренер работает в китайском "Хэбэй Чайна Фортун".
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