Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Зенит" летом может расстаться с Мирчей Луческу

Руководство "Зенита" не исключает возможность расставания с главным тренером команды Мирчей Луческу, информирует ФАН.

Сообщается, что позиции румынского специалиста по-прежнему устойчивы и позволят доработать в команде до лета. Однако по окончании сезона руководство всерьез рассматривает вариант перестановок на тренерском мостике.

При этом боссы петербургского клуба вновь обратились к кандидатуре чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. В настоящий момент 63-летний тренер работает в китайском "Хэбэй Чайна Фортун".
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 13:50
Напечатать
23
(0)
№23 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:11) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
вроде мода уже прошла о частой смене тренера( Федун)
а зенит и милер как старая бабка донашивает старое пальто laughing

пора, пора принять облик команды до 2006 года..симпатичная команда же была..а еще зениту нужно очистится от всяких дзюб, какориных, юсуповых, жирковых, шатовых, рязанцевых ..короче весь "звездный состав" оставить естественно только кержакова..т.к как он за стрелку играет))

а от них очищение только пердив..
т..к сами они с этой кормушки хер уйдутlaughing тут смена тренера некуя не поможет!

п.с плюнем в спину и помашем ручкой уходящей "топ-команде" европы! гуд бай неумытые


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Сменить летом, потерять время, или они на что то надеются?

когда появится трава на выдвижном поле, цыгане любят на лужайке кибитки....и песни ОРАТЬ.
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:54) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сменить летом, потерять время, или они на что то надеются?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:46) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: papapa
чётки в рыло забьют - навсегда


Яркий представитель интеллигенции культурной столицы России?
Регистрация: 21.09.2015
№19 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 14:37) #
  • +2
  •  (2)

Ну, Америку открыли! laughing
Любой тренер любой команды летом может лишится работы. Но то она и межсезонка. Все смотрят на результаты своих команд. И по ним решают.
Клоунада.


--------------------
У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№18 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:32) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вести оседлый образ жизни мешает "айнене" в крови


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№17 Написал: SP-M (Сегодня, 14:27) #
  • -9
  •  (11)

Цитата: Prokurator
Достаточно будет уже того, если в четверг не выйдем в следующий раунд ЛЕ.
да у вас все шансы для этого . с таким то капитаном
Регистрация: 10.02.2017
№16 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:27) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Туфта все это.Для умов дет.сада этого сайта..а,если "Зенит" станет чемпионом,а,если будет в финале лиги евро.."Зенит" дорого продал Халка,Витселя ,купил не дорогих футболистов.в деньгах прибыль,плюс борьба за чемпионство не закончено в ПЛ,в лиге ЕВро,тоже хорошо заработано -первое место в группе отрывом на 7!! очков от второго места.Больше всех мячей забыто и в лиге ЕВРО и в ПЛ России..проиграли пля первый матч "Андерлехту",команде которая на ходу,тогда когда это первая официальная игра "Зенита после большого перерыва..да пошли вы ..а,тренеры в командах меняются а,что здесь сенсационного,чтоб п1здеть об этом..
Регистрация: 17.03.2008
№15 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:21) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не зря Пеллегрини сватают, с собой прихватит и Зенитовских китайцев, они уже там разбогатели.
Регистрация: 20.03.2014
№14 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
наконец то прозрели. изначально был не очень вариант.


--------------------
Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№13 Написал: papapa (Сегодня, 14:11) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Prokurator
Достаточно будет уже того, если в четверг не выйдем в следующий раунд ЛЕ.

А моему клубу это надо ?
Или это надо россии вора прокурора на свободе? )))))))))))))))
Моему клубу надо занять место в чемпе не ниже второго, что бы получить хорошие деньги на следующий год, а не обосраться, прикрывшись подлыми лозунгами
Регистрация: 2.02.2017
№12 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 14:10) #
  • -4
  •  (6)
online

Prokurator,
В табор на свежий воздух,устал от бомжатни.
Регистрация: 12.02.2017
№11 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:09) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спрячьте в огромном сортире зарплату - выкраду вместе с сортиром... laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№10 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (10)

Достаточно будет уже того, если в четверг не выйдем в следующий раунд ЛЕ.


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№9 Написал: vlees (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
О нет,оставьте в покое цыганчика,я так люблю слушать его пресс конференции после матчей где он никогда не жалуется на судьей,поле и как тащат Спартак,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 14:02) #
  • +1
  •  (3)

Кто то из краснобелых утром отписался, сравнивая пеллегрини с Дзюбой,мол как Дзюба в самолет залез,так пеллигрини в автобус...символично
Регистрация: 15.08.2016
№7 Написал: interested (Сегодня, 13:59) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Всё логично... пока. Кроме Лиги Европы есть премьер-лига России, - ничто не мешает Луческу её выиграть. Надо только "взять за морду" команду наконец! angry
Регистрация: 18.10.2013
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 13:59) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
Пеллегрини приглашать заподло будет . Он на спартаковском автобусе хотел ехать ! laughing
p.s. Это сколько ж ему отвалить надо , что-бы он от китайской кормушки к газовой перешёл ?! flushed


Цитата: Кирилл мясо
ну что, посмотрим на Бердыева в Зените
Ха-ха-ха ! laughing В ваш недоклуб нормальный , здравомыслящий тренер не пойдёт .
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
ФАН это кто ,не сомневаюсь новостник(не путать с фанатами laughing ),а,среди этих агенств новостей жесточайшее конкуренция...и как не выдать такую актуальную тему,первым конечно этот ФАН все узнал laughing
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: papapa (Сегодня, 13:56) #
  • -5
  •  (9)

Цитата: Кирилл мясо
осмотрим на Бердыева в Зените

Тоже хотел бы посмотреть, как ему в нашем городе чётки в рыло забьют - навсегда
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: dvdw (Сегодня, 13:55) #
  • -2
  •  (10)

Цыгане ,лето,шатры,свобода..Все понятно ,зов крови из города на болоте ,на вольные поля
Регистрация: 27.09.2016
№2 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 13:54) #
  • -3
  •  (7)

ну что, посмотрим на Бердыева в Зените
Регистрация: 15.02.2017
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:51) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
Клоуны
Регистрация: 26.08.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.