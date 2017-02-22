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Источник: Массимо Каррера может сменить Массимиллиано Аллегри в "Ювентусе"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может может возглавить "Ювентус" по окончании текущего сезона, передает Сalcionews24.
Сообщается, что 52-летний специалист рассматривается туринцами как альтернатива Массимиллиано Аллегри, который может покинуть команду в конце сезона и возглавить лондонский "Арсенал".
Также в списке претендентов значатся тренер "Монако" Леонарду Жардим и наставник "Фиорентины" Паулу Соуза, также руководство "Юве" пристально следит за успехами Карреры в "Спартаке".
Сообщается, что 52-летний специалист рассматривается туринцами как альтернатива Массимиллиано Аллегри, который может покинуть команду в конце сезона и возглавить лондонский "Арсенал".
Также в списке претендентов значатся тренер "Монако" Леонарду Жардим и наставник "Фиорентины" Паулу Соуза, также руководство "Юве" пристально следит за успехами Карреры в "Спартаке".
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