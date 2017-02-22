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Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
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Источник: Массимо Каррера может сменить Массимиллиано Аллегри в "Ювентусе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может может возглавить "Ювентус" по окончании текущего сезона, передает Сalcionews24.

Сообщается, что 52-летний специалист рассматривается туринцами как альтернатива Массимиллиано Аллегри, который может покинуть команду в конце сезона и возглавить лондонский "Арсенал".

Также в списке претендентов значатся тренер "Монако" Леонарду Жардим и наставник "Фиорентины" Паулу Соуза, также руководство "Юве" пристально следит за успехами Карреры в "Спартаке".
Теги: Каррера Ювентус
Сегодня, 13:58
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№20 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
будет конкретика..будут и разговоры

а сейчас это

сплетни от безделья!


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Регистрация: 22.05.2015
№19 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:13) #
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online

Ха-ха-ха! Каррера только начал входить во вкус. Не дождётесь!

Он и за Спартаке 2 взялся - поднимает конкуренцию, разломал теплицу для великовозрастных, типа Давыдовых. Талантливые парни - это те, кто в 18, как Манэ вчера, забивают Монако. В фарм-кулубе после двадцати вообще делать нечего, а они там до пенсии играть собираются на всем готовеньком.

С Каррерой у нас все только начинается. Когда побьёт рекорд ОИРа, вот тогда на руках донесем его до Турина.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№18 Написал: anonymous (Сегодня, 15:03) #
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online

Цитата: Blessing
Да кто он такой, чтобы Ювентус возглавлять???

тренер команды чемпионов межсезонья
Регистрация: 8.01.2017
№17 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да кто он такой, чтобы Ювентус возглавлять???

Да правильно! Вот Луческу войдет в Юве, как нож в жопу.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№16 Написал: OgreGate (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aligator
В смысле умеет их готовить?

Наоборот, они его. Блюдо "отбивные из пельменя"


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 14:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: OgreGate
Пусть к Куклачеву идет, сторожем. А что? Кошек любит...

В смысле умеет их готовить?


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№14 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да кто он такой, чтобы Ювентус возглавлять???

ДУМАЕШЬ ЛлУЧЕСКУ, когда выгонят?
Регистрация: 6.09.2013
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да кто он такой, чтобы Ювентус возглавлять???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
неужели Венгер в Спартак?

Лучше в Зенит и ФНЛ близок)))


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 14:38) #
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online

Цитата: ajax101
Сейчас Слуцкий без работы...

и Карпин...
Регистрация: 8.01.2017
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Сейчас Слуцкий без работы...

Пусть к Куклачеву идет, сторожем. А что? Кошек любит...


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сейчас Слуцкий без работы...
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 14:34) #
  • +1
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online

Цитата: сектант
пока еще рано говорить о каких то успехах Карреры,для начала чтоб Юве действительно обратил серьезное внимание на Карреру нужно успешное выступление в лиге чемпионов...

для начала надо туда попасть
Регистрация: 8.01.2017
№7 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:31) #
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online

Теперь понятно, что Пеллегрини не просто так зашел в автобус "Спартака"

А если серьезно, то полная хрень, источник...
Регистрация: 21.09.2015
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:29) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
пока еще рано говорить о каких то успехах Карреры,для начала чтоб Юве действительно обратил серьезное внимание на Карреру нужно успешное выступление в лиге чемпионов...
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Есть успех и журнашлюхи стали в стойку , скоро на дыбы встанут ! Это как с Бердыевым в прошлом году задолбали . Сейчас начнётся - " уходит туда , уходит сюда " ! smirk
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:13) #
  • +5
  •  (5)

просьба обозначить очередь в Спартак и замкнуть цепь в случае ухода Венгера из Арсенала, Аллегри из Ювентуса, Карреры из Спартака!

неужели Венгер в Спартак?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В этом году вряд ли..


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Или сразу в Барсу. Да и позиции Анчелотти не так крепки. hushed
Но так никуда и не уйдет, потому-что пока никто и никому не нужен, ну кроме журналюг.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 14:02) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь Арсен не уйдет. Аллегри будет некуда уходить, а Каррера останется у нас. :)


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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