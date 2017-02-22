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Официально: "Спартак" подписал контракт с Фэшном Сакалой

Замбийский нападающий Джуниор Фэшн Сакала заключил трудовой договор со "Спартаком", передает официальный сайт красно-белых.

Сообщается, что ФК "Спартак-Москва" и ФК "Занако" (Лусака) подписали трансферный контракт о переходе 19-летнего форварда.

Сакала - кандидат в молодежную сборную Замбии. В декабре прошлого года сыграл 5 матчей в чемпионате КОСАФА (U20), который проходил в Южной Африке, и забил 4 гола, а его команда стала победительницей турнира.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:36
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9
(3)
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
посмотрим.. посмотрим.. свои не тянут..
попробуем по системе как в Порту)))


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:19) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Зимбаве, Кабу-Верде, Замбия есть! ждём теперь Буркина-Фасо, Сомали и Намибию

Думаю, нет, первым прибудет звезда из Лесото... smirk
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, лимит надо отменять, чтобы наши в здоровой конкуренции с мировыми звёздами место в основе отвоёвывали.
А звёзды на лавке, не дело.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 15:00) #
  • +6
  •  (6)
online

Зимбаве, Кабу-Верде, Замбия есть! ждём теперь Буркина-Фасо, Сомали и Намибию
Регистрация: 8.01.2017
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:00) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
оху...нно!
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Аккала Сакала, да еще и модная ))).
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Черная икра)


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: ЭвакуатоР (Сегодня, 14:39) #
  • -1
  •  (11)

это однозначно бомба.теперь сомнений в чемпионстве точно не будет ни у кого
Регистрация: 9.02.2017
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 14:39) #
  • +2
  •  (12)
online

наконец то, он с детства за Спартак и выглядит как коренной спартаковец
Регистрация: 8.01.2017
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