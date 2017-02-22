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"Ростов" прилетел в Прагу

"Ростов" прибыл в Прагу, где завтра состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы со "Спартой".

Предыгровая тренировка желто-синих состоится в сегодня в 20:30 на стадионе "Дженерали Арена". Матч "Спарта" - "Ростов" состоится в четверг, начало - в 23:05.
Теги: Ростов
Сегодня, 14:58
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