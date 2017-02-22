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Жано Ананидзе: "Спартак" есть "Спартак", против нас все бьются на 300 процентов

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе поделился ожиданиями от предстоящего возобновления чемпионата России.

"А что тут обсуждать? Все и так понятно: впереди 13 матчей – 13 финалов. Нигде не будет просто. "Спартак" есть "Спартак", против нас все бьются на 200-300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу.

Выиграем эти 13 матчей – станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведем, никто и не вспомнит, что сделали до этого.

Игры, голы, передачи – все это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос "Что ты выиграл?", значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто", – цитирует Ананидзе "Чемпионат".
Теги: Джано Спартак
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: vlees (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну это не секрет,только под кабинетную цыска ложатся всякие уралы,нужно ведь как то жить,про питерский недоклуб и говорить нечего,у них в рфпл одни фарм клубы,один Оренбург чего стоит игроки которого после игры с гос проектом сказали что зенит для них родной клуб,Бгг
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:03) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что ты выиграл?

ах, ну да, ну да, не повезло...

120 лямов год и такая непруха.... 15 лет...

ах, ну да, ну да, не повезло...


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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