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10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
02:57
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
Игорь Шалимов: с "Фенербахче" будем стараться сыграть примерно так же, как у себя дома (видео)
00:51
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (4)
Бум-бум-пау! 8 голов, 10 желтых и незабитый пенальти - перестрелка в Манчестере на радость зрителям (4)
Жано Ананидзе: "Спартак" есть "Спартак", против нас все бьются на 300 процентов
Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе поделился ожиданиями от предстоящего возобновления чемпионата России.
"А что тут обсуждать? Все и так понятно: впереди 13 матчей – 13 финалов. Нигде не будет просто. "Спартак" есть "Спартак", против нас все бьются на 200-300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу.
Выиграем эти 13 матчей – станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведем, никто и не вспомнит, что сделали до этого.
Игры, голы, передачи – все это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос "Что ты выиграл?", значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто", – цитирует Ананидзе "Чемпионат".
"А что тут обсуждать? Все и так понятно: впереди 13 матчей – 13 финалов. Нигде не будет просто. "Спартак" есть "Спартак", против нас все бьются на 200-300 процентов. Мы усердно тренируемся и не смотрим в таблицу.
Выиграем эти 13 матчей – станем чемпионами. А если, не дай бог, три игры неудачно проведем, никто и не вспомнит, что сделали до этого.
Игры, голы, передачи – все это важно и приятно. Но любой футболист выходит на поле ради побед, трофеев. Если после карьеры тебе нечего ответить на вопрос "Что ты выиграл?", значит, где-то ты в этой жизни недоработал. А может, не повезло просто", – цитирует Ананидзе "Чемпионат".
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