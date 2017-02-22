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10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
"Уфа" объявила о подписании контракта с Александром Беленовым (фото)
"Уфа" подписала трудовой контракт с голкипером Александром Беленовым, передает официальный сайт клуба.
Беленов - воспитанник футбольного клуба "Салют" г. Белгород. В 2004 году он дебютировал в основном составе этой команды во Втором дивизионе. В 2010 году Беленов подписал 4-летний контракт с московским "Спартаком".
В 2011 году Александр продолжил карьеру в краснодарской "Кубани". Летом 2016 г. голкипер перешел в махачкалинский "Анжи". В этом сезоне Чемпионата России Александр принял участие в 17 матчах, записав в свой актив 7 сухих матчей.
Беленов - воспитанник футбольного клуба "Салют" г. Белгород. В 2004 году он дебютировал в основном составе этой команды во Втором дивизионе. В 2010 году Беленов подписал 4-летний контракт с московским "Спартаком".
В 2011 году Александр продолжил карьеру в краснодарской "Кубани". Летом 2016 г. голкипер перешел в махачкалинский "Анжи". В этом сезоне Чемпионата России Александр принял участие в 17 матчах, записав в свой актив 7 сухих матчей.
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