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"Уфа" объявила о подписании контракта с Александром Беленовым (фото)

"Уфа" подписала трудовой контракт с голкипером Александром Беленовым, передает официальный сайт клуба.

Беленов - воспитанник футбольного клуба "Салют" г. Белгород. В 2004 году он дебютировал в основном составе этой команды во Втором дивизионе. В 2010 году Беленов подписал 4-летний контракт с московским "Спартаком".

В 2011 году Александр продолжил карьеру в краснодарской "Кубани". Летом 2016 г. голкипер перешел в махачкалинский "Анжи". В этом сезоне Чемпионата России Александр принял участие в 17 матчах, записав в свой актив 7 сухих матчей.

Теги: Уфа Беленов
Сегодня, 15:34
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(4)
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 16:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уфа конечно серьезный проект
явно команда для руководства не кормушка


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:54) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
качественно усиливаются ..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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