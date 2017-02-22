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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Дмитрий Булыкин: хочется, чтобы Смолов забил и почувствовал уверенность
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о матче "Фенербахче" и "Краснодара" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.
"Победа в первом матче со счетом 1:0 еще ни о чем не говорит. На мой взгляд, соперники примерно равны по силам. Россиянам придется непросто.
"Фенербахче" с первых минут начнет атаковать, плюс рьяная поддержка болельщиков. Хочется, чтобы Смолов забил и почувствовал уверенность, тогда у "Краснодара" будут хорошие шансы на победу", - цитирует Булыкина "СЭ".
"Победа в первом матче со счетом 1:0 еще ни о чем не говорит. На мой взгляд, соперники примерно равны по силам. Россиянам придется непросто.
"Фенербахче" с первых минут начнет атаковать, плюс рьяная поддержка болельщиков. Хочется, чтобы Смолов забил и почувствовал уверенность, тогда у "Краснодара" будут хорошие шансы на победу", - цитирует Булыкина "СЭ".
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