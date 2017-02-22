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Дмитрий Булыкин: хочется, чтобы Смолов забил и почувствовал уверенность

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о матче "Фенербахче" и "Краснодара" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.

"Победа в первом матче со счетом 1:0 еще ни о чем не говорит. На мой взгляд, соперники примерно равны по силам. Россиянам придется непросто.

"Фенербахче" с первых минут начнет атаковать, плюс рьяная поддержка болельщиков. Хочется, чтобы Смолов забил и почувствовал уверенность, тогда у "Краснодара" будут хорошие шансы на победу", - цитирует Булыкина "СЭ".
Теги: Булыкин Краснодар
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, если забьёт- уверенность- не уверенность- но радость почувствует точно..
И желание покушать..


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Регистрация: 21.04.2015
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