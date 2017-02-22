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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Филипп Будковский: не было смысла оставаться в "Шахтере" и просто сидеть там
Нападающий Филипп Будковский, который выступает на правах аренды за "Анжи" рассказал, почему решил покинуть донецкий "Шахтёр".
"Почему меня не оставили в "Шахтере"? Не знаю, может, чего-то не хватает, поэтому буду работать дальше, чтобы попасть туда и остаться. Вместе со мной в команде было бы 4 нападающих. Но и Феррейра, и Лещук, и я – где-то однотипные форварды.
Я не думаю, что есть смысл держать в коллективе одинаковых нападающих. Нужно какое-то разнообразие. Не было смысла оставаться и просто сидеть там. Я думаю, на будущее на меня рассчитывают, но все будет зависеть от меня, как я буду прогрессировать. Если не будет прогресса, то никто и рассчитывать не будет", - цитирует игрока Footballua.
"Почему меня не оставили в "Шахтере"? Не знаю, может, чего-то не хватает, поэтому буду работать дальше, чтобы попасть туда и остаться. Вместе со мной в команде было бы 4 нападающих. Но и Феррейра, и Лещук, и я – где-то однотипные форварды.
Я не думаю, что есть смысл держать в коллективе одинаковых нападающих. Нужно какое-то разнообразие. Не было смысла оставаться и просто сидеть там. Я думаю, на будущее на меня рассчитывают, но все будет зависеть от меня, как я буду прогрессировать. Если не будет прогресса, то никто и рассчитывать не будет", - цитирует игрока Footballua.
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