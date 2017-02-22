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Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Вратарь дисквалифицирован за намеренно пропущенный пенальти в чемпионате Вьетнама
Вратарь вьетнамского клуба "Донгтам Лонган" был дисквалифицирован на два года за неспортивное поведение в матче чемпионата страны против "Хошимин Сити", сообщает vtv.vn.
При счете 2:2 судья назначил пенальти в ворота "Донгтам Лонган". В знак протеста против этого решения вратарь повернулся спиной к исполняющему пенальти и пропустил мяч. В такой же манере "Донгтам Лонган" пропустил еще два мяча.
Помимо голкипера команды, был дисквалифицирован еще один полевой игрок. Тренер и директор клуба будут отстранены от футбольной деятельности на три года, а также должны выплатить штраф 624 и 833 евро соответственно. Клуб оштрафован на 4168 евро.
При счете 2:2 судья назначил пенальти в ворота "Донгтам Лонган". В знак протеста против этого решения вратарь повернулся спиной к исполняющему пенальти и пропустил мяч. В такой же манере "Донгтам Лонган" пропустил еще два мяча.
Помимо голкипера команды, был дисквалифицирован еще один полевой игрок. Тренер и директор клуба будут отстранены от футбольной деятельности на три года, а также должны выплатить штраф 624 и 833 евро соответственно. Клуб оштрафован на 4168 евро.
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