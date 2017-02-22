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Вратарь дисквалифицирован за намеренно пропущенный пенальти в чемпионате Вьетнама

Вратарь вьетнамского клуба "Донгтам Лонган" был дисквалифицирован на два года за неспортивное поведение в матче чемпионата страны против "Хошимин Сити", сообщает vtv.vn.

При счете 2:2 судья назначил пенальти в ворота "Донгтам Лонган". В знак протеста против этого решения вратарь повернулся спиной к исполняющему пенальти и пропустил мяч. В такой же манере "Донгтам Лонган" пропустил еще два мяча.

Помимо голкипера команды, был дисквалифицирован еще один полевой игрок. Тренер и директор клуба будут отстранены от футбольной деятельности на три года, а также должны выплатить штраф 624 и 833 евро соответственно. Клуб оштрафован на 4168 евро.
Сегодня, 16:34
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№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Узкопленочная версия двух безъяйцевых близнецов - Рукожопа из конюшни и Жопорука с болот smile Датские вратари стремительно расползаются по свету


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: papapa (Сегодня, 16:47) #
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online

Цитата: мяч квадратный
с дырявым вратарём об Акинфееве, одним сейвом делающим команду чемпионом питерским только мечтать и завидовать

А, если Артём этого козла в больницу отправит, то шансы у нас вырастут многократно
Только на Дзюбу надеюсь или на любого запасного вратаря
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:44) #
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с дырявым вратарём об Акинфееве, одним сейвом делающим команду чемпионом питерским только мечтать и завидовать. (с дырявым в футбольном смысле, не подумайте чего).
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
оказывается Акинфеев протестует, а вы все дырка дырка)
Регистрация: 17.05.2013
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