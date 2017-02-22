Эктор Бальерин летом может перейти в "Барселону"

"Барселона" снова попытается приобрести защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина, утверждает El Mundo Deportivo.



По данным источника, каталонский клуб сделает предложение "канонирам" по переходу испанца в начале летнего трансферного окна.