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Эктор Бальерин летом может перейти в "Барселону"

"Барселона" снова попытается приобрести защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина, утверждает El Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб сделает предложение "канонирам" по переходу испанца в начале летнего трансферного окна.
Теги: Арсенал Барселона Трансферы
Сегодня, 17:10
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