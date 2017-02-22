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10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Уфой"
Голкипер Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА в контрольном матче с "Уфой".
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Головин, Чалов, Ионов.
Запасные: Чепчугов, Помазун, Миланов, Набабкин, Витиньо, В. Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, Кучаев, Оланаре.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Головин, Чалов, Ионов.
Запасные: Чепчугов, Помазун, Миланов, Набабкин, Витиньо, В. Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, Кучаев, Оланаре.
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