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Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Уфой"

Голкипер Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА в контрольном матче с "Уфой".

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Головин, Чалов, Ионов.

Запасные: Чепчугов, Помазун, Миланов, Набабкин, Витиньо, В. Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, Кучаев, Оланаре.
Теги: Акинфеев ЦСКА Уфа
Сегодня, 17:21
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13
(2)
№13 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: 4aMtu16pM
Зачем эти "новости" с составом?
У Гинера даже на негров бабок нет, смотреть не на кого. Поэтому, видать, и игру(договорняк) не кажут.


ясли
Регистрация: 17.03.2008
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4aMtu16pM
Цитата: sanyapytilin

и серанул

с облягчением, пи*дилин

Детский сад.
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 18:14) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin

и серанул

с облягчением, пи*дилин


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 18:10) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
а летом вернется Пельмень отдохнувший.

Не отдохнувший, а отмороженный. В Антарктиде


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4aMtu16pM
Зачем эти новости с составом? Договорняк же не покажут.

Чтобы ты зашел сюда и серанул.
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 18:04) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем эти "новости" с составом?
У Гинера даже на негров бабок нет, смотреть не на кого. Поэтому, видать, и игру(договорняк) не кажут.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:56) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
Постараемся.

Санди, я уже писал. Ваш Ганчаренко временная фигура. Сейчас его руками старожил выкинут из клуба, а летом вернется Пельмень отдохнувший.

Я на ромашке гадать не хочу, как будет, так и будет...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:52) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: sanyapytilin
Постараемся.

Санди, я уже писал. Ваш Ганчаренко временная фигура. Сейчас его руками старожил выкинут из клуба, а летом вернется Пельмень отдохнувший.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:46) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Цитата: sanyapytilin
у российской команды 9 россиян на поле.

Отлично, Санди! Есть уверенность, что в фнл вы точно не вылетите!

Постараемся.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:42) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
отшлифовывают как договорняк сыграть.. всяко дело тоже полезное..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:40) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: sanyapytilin
у российской команды 9 россиян на поле.

Отлично, Санди! Есть уверенность, что в фнл вы точно не вылетите!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Пока спарптак очередного сосамбу берет, у российской команды 9 россиян на поле.
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:28) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бульбаш решился на нестандартный тактичский ход - в схеме "ипани на негра" хитроумно спрятал негров на лавке, набросав сверху для маскировки говна и веток. Бедные ослеги будут кругами носится по полю в поисках высокоразвитых приматов, оглашая окрестности жалобным криком "Иа!"


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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