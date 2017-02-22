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"Краснодар" назвал стартовый состав на матч с "Фенербахче"

"Краснодар" назвал стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберёзкин, Вандерсон, Смолов, Классон.
Теги: Краснодар Фенербахче
Сегодня, 18:52
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