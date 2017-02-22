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Робин ван Перси сыграет с "Краснодаром" с первых минут, Нойштедтер остался в запасе

Стал известен стартовый состав "Фенербахче" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром".

"Фенербахче": Демирель, Кейбаши, Шкртел, Кьяер, Озбайраклы, Соуза, Потук, Топал, Сов, ван Перси, Ленс.

Запасные: Фабиано, Али Калдырым, Туфан, Фернандан, Шен, ван дер Вил, Нойштедтер.
Теги: Фенербахче Краснодар
Сегодня, 18:53
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