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10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Робин ван Перси сыграет с "Краснодаром" с первых минут, Нойштедтер остался в запасе
Стал известен стартовый состав "Фенербахче" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром".
"Фенербахче": Демирель, Кейбаши, Шкртел, Кьяер, Озбайраклы, Соуза, Потук, Топал, Сов, ван Перси, Ленс.
Запасные: Фабиано, Али Калдырым, Туфан, Фернандан, Шен, ван дер Вил, Нойштедтер.
"Фенербахче": Демирель, Кейбаши, Шкртел, Кьяер, Озбайраклы, Соуза, Потук, Топал, Сов, ван Перси, Ленс.
Запасные: Фабиано, Али Калдырым, Туфан, Фернандан, Шен, ван дер Вил, Нойштедтер.
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