Робин ван Перси сыграет с "Краснодаром" с первых минут, Нойштедтер остался в запасе

Стал известен стартовый состав "Фенербахче" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром".



"Фенербахче": Демирель, Кейбаши, Шкртел, Кьяер, Озбайраклы, Соуза, Потук, Топал, Сов, ван Перси, Ленс.



Запасные: Фабиано, Али Калдырым, Туфан, Фернандан, Шен, ван дер Вил, Нойштедтер.