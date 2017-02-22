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Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
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ЦСКА с минимальным счетом выиграл у "Уфы"

ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над "Уфой".

Товарищеский матч

ЦСКА - "Уфа" 1:0

Голы: Головин, 28

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Тошич, (Щенников, 46), Вернблум, Фернандес, (Миланов, 72), Дзагоев, (Кучаев, 84), Головин, Чалов, (Витиньо, 66), Ионов, (Набабкин, 72).
Теги: ЦСКА Уфа
Сегодня, 19:24
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26
(3)
№26 Написал: vladgrig Москва (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ватутинский Лыжник,
Ты не только лыжник,а ещё и спец по договорнякам????
Регистрация: 12.05.2006
№25 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Приведи цитату где это было сказано. Пока про мега соперника говоришь только ты.

сначала на мои вопросы ответить
Регистрация: 1.02.2017
№24 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 20:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
но вы упрямые начинаете отмазываться и доказывать что у цска были мега соперники

Приведи цитату где это было сказано. Пока про мега соперника говоришь только ты.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№23 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Меня вообще не интересуют статус соперников, с кем встречаются на сборах. Как-то мои встретились с "супер-клубом" ФК "Кёльн" на сборах, твои болелы от радости сервер русфутбола чуть не повесили: счёт 0:9. А чемпионом стал ЦСКА. А твой клуб остался... "как всегда непричём". Хочу, чтоб и дальше так продолжалось: одни льют помои - для своих же - а другие вешают медали.

мне не нужна твоя лирика,я задал простые вопросы,если вы влезаете в дискуссию либо отвечайте на них либо сидите и из за угла подглядывайте,но вы упрямые начинаете отмазываться и доказывать что у цска были мега соперники,я вот собственно о чем,но никто при этом не готов назвать хотябы одного подобного Коппенгагену

Цитата: Лукоморье
Цитата: golden Axe
еперь назови с кем из подобных соперников такого уровня на сборах сыграл цска?

Играть то можно хоть с Баварией. Это не показатель. Главное это показанная игра. Вот с игрой у Спартака полный АХ.

сразу пошел в сад со своей демагогией,пока на вопросы не ответишь,следующий
Регистрация: 1.02.2017
№22 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
еперь назови с кем из подобных соперников такого уровня на сборах сыграл цска?

Играть то можно хоть с Баварией. Это не показатель. Главное это показанная игра. Вот с игрой у Спартака полный АХ.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№21 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
golden Axe,
Меня вообще не интересуют статус соперников, с кем встречаются на сборах. Как-то мои встретились с "супер-клубом" ФК "Кёльн" на сборах, твои болелы от радости сервер русфутбола чуть не повесили: счёт 0:9. А чемпионом стал ЦСКА. А твой клуб остался... "как всегда непричём". Хочу, чтоб и дальше так продолжалось: одни льют помои - для своих же - а другие вешают медали.
ПыСы Если ты, в ожидании лифта, ну очень круто ударил по стене, сие вовсе не означает, что ты супермен.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№20 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:37) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: golden Axe
Цитата: sraptakpain
вам бы с порто сыграть)вот было бы шикарно)прекрасно помню те 10-3)

типичный перевод стрелок болельщика цска,но как всегда никто из этого кагала не может ответить на простые вопросы

типичный говномет от мяса.мне от кого либо вопросов не было
да и то, что ты лох - это не новость.с тобой беседу вести - время терять
если для тебя копенгаген аля реал и барса - то и оставайтесь на таком уровне, я сожалеть не стану
Регистрация: 7.09.2015
№19 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:35) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
вам бы с порто сыграть)вот было бы шикарно)прекрасно помню те 10-3)

типичный перевод стрелок болельщика цска,но как всегда никто из этого кагала не может ответить на простые вопросы

Цитата: Лукоморье
Цитата: golden Axe
про Копенгаген что скажешь?хоть одного подобного уровня назови соперника у цска на этих сборах?еще один ответ вопросом на вопрос,автоматически отправляешься в пеший эротический тур

ХА ХА ХА:
«Спартак», продолжающий подготовку к возобновлению сезона в ОАЭ, в контрольном матче переиграл датский «Копенгаген».

Единственный мяч в составе красно-белых записал на свой счет Луис Адриано, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Победу же команде Массимо Карреры принес защитник соперника, срезавший мяч в собственные ворота незадолго до финального свистка.

Счет матча 2:1. Разгромная победа Спартака.

счет на табло ослик,таблица слева,остальное в пользу бедных,теперь назови с кем из подобных соперников такого уровня на сборах сыграл цска?вот в этом весь цыйска,а вы,а ты,а у вас,но на вопрос мы бздим ответить потому что нечего сказать,стадо
Регистрация: 1.02.2017
№18 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 20:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
про Копенгаген что скажешь?хоть одного подобного уровня назови соперника у цска на этих сборах?еще один ответ вопросом на вопрос,автоматически отправляешься в пеший эротический тур

ХА ХА ХА:
«Спартак», продолжающий подготовку к возобновлению сезона в ОАЭ, в контрольном матче переиграл датский «Копенгаген».

Единственный мяч в составе красно-белых записал на свой счет Луис Адриано, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Победу же команде Массимо Карреры принес защитник соперника, срезавший мяч в собственные ворота незадолго до финального свистка.

Счет матча 2:1. Разгромная победа Спартака.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№17 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Очередной тренировочный победный пустячок. blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№16 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:27) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: golden Axe
хотябы с Рубином


Уфа в таблице выше Рубина... laughing

готов спорить что так оно и будет после окончание чемпионата или как всегда сольешься трусливо?про Копенгаген что скажешь?хоть одного подобного уровня назови соперника у цска на этих сборах?еще один ответ вопросом на вопрос,автоматически отправляешься в пеший эротический тур

Цитата: Максим I
Всё верно: "Спартак" встречается на сборах исключительно с грандами мирового футбола, исключая лишь "Легию", "Санкт-Галлен", Дынаму Кыив и киприотов. А Гинер, который вообще к списку встреч отношения не имеющий, бздит играть с хорошими командами.
Тебе самому свой бред читать не смешно? На сборах играют лишь с теми, кто:
1) находится на сборах рядом с тобой
2) с тобой сам встретиться не против
Атлетико Мадрид, Барселона и Валенсия встретиться могли, однако в их графике чемпионат и кубок Испании. Остальные находятся не так близко, как твоя клава от тебя.

меня не интересует твои отмазки,конкретно с кем цска встречался на этих сборах из соперников уровня участника ЛЧ Копенгагена?

Цитата: Лукоморье
Спартаку скоро играть с Стронгест 08. ЦСКА уже сыграл. Теперь ваша очередь.

Цитата: golden Axe
меня не интересует твои отмазки,конкретно с кем цска встречался на этихсборах из соперников уровня участника ЛЧ Копенгагена?
Регистрация: 1.02.2017
№15 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:24) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: golden Axe
Цитата: Бриг
Удивляет на сборах ЦСКА своей не пробиваемостью..пока ...

вся это непробиваемость мыльный пузырь,Гинер даже на сборах бздит играть с хорошими командами

вам бы с порто сыграть)вот было бы шикарно)прекрасно помню те 10-3)
Регистрация: 7.09.2015
№14 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
хотябы с Рубином и участником ЛЧ Копенгагеном,у цска хоть один подобный соперник такого уровня был?

Спартаку скоро играть с Стронгест 08. ЦСКА уже сыграл. Теперь ваша очередь.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Цитата: Бриг
Удивляет на сборах ЦСКА своей не пробиваемостью..пока ...

вся это непробиваемость мыльный пузырь,Гинер даже на сборах бздит играть с хорошими командами

Всё верно: "Спартак" встречается на сборах исключительно с грандами мирового футбола, исключая лишь "Легию", "Санкт-Галлен", Дынаму Кыив и киприотов. А Гинер, который вообще к списку встреч отношения не имеющий, бздит играть с хорошими командами.
Тебе самому свой бред читать не смешно? На сборах играют лишь с теми, кто:
1) находится на сборах рядом с тобой
2) с тобой сам встретиться не против
Атлетико Мадрид, Барселона и Валенсия встретиться могли, однако в их графике чемпионат и кубок Испании. Остальные находятся не так близко, как твоя клава от тебя. Конечно, играть с Нью-Йорком или с Сиднеем интересно, однако интересно лишь на ПлейСтейшн, а им "слегка" далековато во время проведения сборов.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:20) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: golden Axe
хотябы с Рубином


Уфа в таблице выше Рубина... laughing
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:20) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
"golden Ass"...

через нее тебя родили
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Лукоморье
С кем из хороших команд сыграл Спартак на сборах?

Цитата: tiki
ооооо да, не вы ли играли со школьниками из словакии?


Не спорьте с этой "golden Ass"...
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Цитата: golden Axe
Гинер даже на сборах бздит играть с хорошими командами

С кем из хороших команд сыграл Спартак на сборах?

хотябы с Рубином и участником ЛЧ Копенгагеном,у цска хоть один подобный соперник такого уровня был?
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Гинер даже на сборах бздит играть с хорошими командами

С кем из хороших команд сыграл Спартак на сборах?


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: Бриг
Удивляет на сборах ЦСКА своей не пробиваемостью..пока ...

вся это непробиваемость мыльный пузырь,Гинер даже на сборах бздит играть с хорошими командами

ооооо да, не вы ли играли со школьниками из словакии?
я не припомню, что бы у вас был товарняк с командами хотя бы уровнем середняка даже нашего чемпа
или вы забдели поиграть в кубке солнца?может хоть трофей был бы


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:04) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Удивляет на сборах ЦСКА своей не пробиваемостью..пока ...

вся это непробиваемость мыльный пузырь,Гинер даже на сборах бздит играть с хорошими командами
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:51) #
  • 0
  •  (6)

Поздравляю воинов! Лишний раз доказали что Панченко вам не нужен!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:42) #
  • -3
  •  (7)

бледно не проканало
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Удивляет на сборах ЦСКА своей не пробиваемостью..пока ...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:33) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с очередной победой.

Из трансляции:
68' Марио Фернандес получил от соперника удар бутсой в лицо, у него разбит нос, требуется срочная замена.
Здоровья, Марио.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 19:29) #
  • -8
  •  (20)

Репетиция договорняка прошла успешно
Регистрация: 18.12.2016
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