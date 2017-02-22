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"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету"

"Локомотив" в контрольном матче на сборе в Испании встречался с норвежским "Стрёмсгодсетом".

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Стрёмсгодсет" 0:1

Гол: Токстад, 45

"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик (Тарасов, 75), Виталий Денисов, Игорь Денисов (Баринов, 46), Янбаев (Игнатьев, 46), Коломейцев (Шкулетич, 75), Фернандеш, Алексей Миранчук (Касаев, 46), Майкон (Фарфан, 46 (Галаджан, 75))

"Стремсгодсет": Петтерсен, Хамуд, Парр, Глеснеш, Хаугер, Ярди, Энгблум, Педерсен, Токстад, Рингстад, Хоибратен
Теги: Локомотив
Сегодня, 20:12
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