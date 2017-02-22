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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету"
"Локомотив" в контрольном матче на сборе в Испании встречался с норвежским "Стрёмсгодсетом".
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Стрёмсгодсет" 0:1
Гол: Токстад, 45
"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик (Тарасов, 75), Виталий Денисов, Игорь Денисов (Баринов, 46), Янбаев (Игнатьев, 46), Коломейцев (Шкулетич, 75), Фернандеш, Алексей Миранчук (Касаев, 46), Майкон (Фарфан, 46 (Галаджан, 75))
"Стремсгодсет": Петтерсен, Хамуд, Парр, Глеснеш, Хаугер, Ярди, Энгблум, Педерсен, Токстад, Рингстад, Хоибратен
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Стрёмсгодсет" 0:1
Гол: Токстад, 45
"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик (Тарасов, 75), Виталий Денисов, Игорь Денисов (Баринов, 46), Янбаев (Игнатьев, 46), Коломейцев (Шкулетич, 75), Фернандеш, Алексей Миранчук (Касаев, 46), Майкон (Фарфан, 46 (Галаджан, 75))
"Стремсгодсет": Петтерсен, Хамуд, Парр, Глеснеш, Хаугер, Ярди, Энгблум, Педерсен, Токстад, Рингстад, Хоибратен
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