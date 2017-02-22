"Локомотив" проиграл норвежскому "Стрёмсгодсету"

"Локомотив" в контрольном матче на сборе в Испании встречался с норвежским "Стрёмсгодсетом".



Товарищеский матч



"Локомотив" - "Стрёмсгодсет" 0:1



Гол: Токстад, 45



"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Михалик (Тарасов, 75), Виталий Денисов, Игорь Денисов (Баринов, 46), Янбаев (Игнатьев, 46), Коломейцев (Шкулетич, 75), Фернандеш, Алексей Миранчук (Касаев, 46), Майкон (Фарфан, 46 (Галаджан, 75))



"Стремсгодсет": Петтерсен, Хамуд, Парр, Глеснеш, Хаугер, Ярди, Энгблум, Педерсен, Токстад, Рингстад, Хоибратен