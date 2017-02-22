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Йоахим Лев: Черчесов обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов был хорошим голкипером.

"Очень хорошо знаю нынешнего главного тренера сборной России, он был моим вратарем, когда я тренировал "Тироль" в Инсбруке. Вместе мы становились чемпионами Австрии, я помню, что он был очень хорошим голкипером. Он обладал невероятным мастерством и харизмой, он не любил проигрывать и был настоящим профессионалом. Мне очень понравилось с ним работать", - цитирует Лева официальный сайт ФИФА.
Сегодня, 21:32
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