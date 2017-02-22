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"Краснодар" отстоял ничью в Стамбуле и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Краснодар" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала турнира.

Лига Европы

1/16 финала

Матч 1 - 0:1

"Фенербахче" - "Краснодар" 1:1

Гол: Соуза, 42 - Смолов, 9

"Фенербахче": Демирель (Фабиано, 72), Озбайраклы (Шен, 73), Кейбаши, Кьяер, Шкртел, Соуза, Ленс, Топал, Потук, ван Перси, Сов (Фернандан, 73)

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 81), Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65)

Предупреждения: Соуза, 43, Ленс, 45, Газинский, 60, Калдешин, 67, Сов, 67, Каборе, 77, Перейра, 84
Теги: Краснодар Фенербахче
Сегодня, 21:53
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(8)
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№57 Написал: fd65 (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем финала: Ростов - Краснодар!
Регистрация: 3.12.2016
№56 Написал: Кристоф (Сегодня, 22:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: glorvsex
держали но обидный гол пустили по сути дела дали внести в ворота, с пищевиком надо острожнее могут и удалить и пенку дать судейки ихние

Еще один дебильный последователь витселя и луческу. Возьми калькулятор и посчитай количество пенальти которые Спартак бил в первом круге. вы там из инкубатора все вероятно.
Регистрация: 16.08.2008
№55 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!!! Супер!! Удачи на жеребьевке.
Регистрация: 5.08.2010
№54 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
похороны ?

У Глушакова спроси.
Регистрация: 21.12.2010
№53 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!
ну а фенер сборище престарелых звезд, с говнотренером


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№52 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:20) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы! Рад за вас!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№51 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: glorvsex
с пищевиком надо острожнее могут и удалить и пенку дать судейки ихние

лучше отодрать с самого начала, и не давать повода сумниватыся.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№50 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:16) #
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Рамирес и швед сильны очень

Рамирес и швед хороши
Регистрация: 15.08.2016
№49 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: MAG554
5-го будет интересно

похороны ?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№48 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)

Поздравляю Краснодар! И спасибо за доставленную радость в канун праздника!
Регистрация: 21.04.2009
№47 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 22:11) #
  • -1
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Красавеллы!!!,Просто бомба,если еще прибавят, вторые как минимум
Регистрация: 15.08.2016
№46 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)
online

Поздравляю !

Краснодар с каждым годом прибавляет в Евро ... теперь уже до 1/8 дошли
Регистрация: 21.09.2015
№45 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 22:10) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Завтра в Магнит зайду satisfied


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№44 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар и Ростов в 1/8.

КРАСАВЦЫ!!!!


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Национальное достояние - это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 2.02.2017
№43 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:09) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молорики, такой выезд непростой, с победой!
Регистрация: 31.05.2016
№42 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Sehr gut, super gut!
Регистрация: 15.12.2013
№41 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (6)
online

Молодцы быки! С победой!
Регистрация: 15.05.2015
№40 Написал: glorvsex (Сегодня, 22:08) #
  • +4
  •  (10)
online

imaginary,
держали но обидный гол пустили по сути дела дали внести в ворота, с пищевиком надо острожнее могут и удалить и пенку дать судейки ихние
Регистрация: 5.02.2017
№39 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неожиданный результат,порадовали.
Регистрация: 1.12.2014
№38 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Отлично!
Регистрация: 24.04.2009
№37 Написал: glorvsex (Сегодня, 22:06) #
  • -4
  •  (6)
online

vermis_64,
ну это же не великий ромботак дифы петь
Регистрация: 5.02.2017
№36 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отличная игра!С Победой и Днём Рождения!!!!!
Регистрация: 16.11.2014
№35 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Korsar123
Тоже заметил! Перси вообще стоял последние 15 минут

у них билет до голандии на один рейс...
Регистрация: 22.11.2014
№34 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: bosov7
Поздравление Краснодару. Молодцы!!!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№33 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что за анонс! Отстояли! Это турки ничейку отстояли!
Регистрация: 23.08.2016
№32 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
Молодцы Краснодар, спасибо за достойную игру!
Регистрация: 14.08.2010
№31 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:02) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Прошли дальше, здорово, молодцы Краснодарцы. Респект
Регистрация: 20.03.2014
№30 Написал: VVS Тюмень (Сегодня, 22:02) #
  • +4
  •  (6)

Краснодар, молодцы!


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Русский футбол матом не испортишь.
Регистрация: 8.09.2006
№29 Написал: Alex_Jj (Сегодня, 22:02) #
  • +5
  •  (5)

Краснодар! Молодцы, что посрамили скептиков!!
Регистрация: 9.07.2016
№28 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:01) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Ростов»
За Краснодар было тревожнее всех , а он первый вышел в 1 / 8 ! Молодцы !
Регистрация: 23.09.2016
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