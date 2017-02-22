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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
"Краснодар" отстоял ничью в Стамбуле и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
"Краснодар" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала турнира.
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 0:1
"Фенербахче" - "Краснодар" 1:1
Гол: Соуза, 42 - Смолов, 9
"Фенербахче": Демирель (Фабиано, 72), Озбайраклы (Шен, 73), Кейбаши, Кьяер, Шкртел, Соуза, Ленс, Топал, Потук, ван Перси, Сов (Фернандан, 73)
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 81), Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65)
Предупреждения: Соуза, 43, Ленс, 45, Газинский, 60, Калдешин, 67, Сов, 67, Каборе, 77, Перейра, 84
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 0:1
"Фенербахче" - "Краснодар" 1:1
Гол: Соуза, 42 - Смолов, 9
"Фенербахче": Демирель (Фабиано, 72), Озбайраклы (Шен, 73), Кейбаши, Кьяер, Шкртел, Соуза, Ленс, Топал, Потук, ван Перси, Сов (Фернандан, 73)
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 81), Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65)
Предупреждения: Соуза, 43, Ленс, 45, Газинский, 60, Калдешин, 67, Сов, 67, Каборе, 77, Перейра, 84
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