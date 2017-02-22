Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут

Стали известны заявки "Севильи" и "Лестера" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Севилья": Рико - Феррера, Рами, Лангле, Эскудеро, Сарабия - Н'Зонзи, Витоло, Насри - Корреа, Йоветич.

Запасные - Сория, Краневиттер, Каррису, Иборра, Вьетто, Бен Йеддер, Васкес.

"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фухс - Дринкуотер, Ндиди - Олбрайтон, Махрез, Муса - Варди.

Запасные - Цилер, Чилуэлл, Кинг, Амарти, Окадзаки, Грэй, Беналуан.
Теги: Лестер Севилья
Сегодня, 22:00
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 22:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сочувствую Лестеру


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.