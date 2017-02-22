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19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (3)
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут
Стали известны заявки "Севильи" и "Лестера" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Севилья": Рико - Феррера, Рами, Лангле, Эскудеро, Сарабия - Н'Зонзи, Витоло, Насри - Корреа, Йоветич.
Запасные - Сория, Краневиттер, Каррису, Иборра, Вьетто, Бен Йеддер, Васкес.
"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фухс - Дринкуотер, Ндиди - Олбрайтон, Махрез, Муса - Варди.
Запасные - Цилер, Чилуэлл, Кинг, Амарти, Окадзаки, Грэй, Беналуан.
"Севилья": Рико - Феррера, Рами, Лангле, Эскудеро, Сарабия - Н'Зонзи, Витоло, Насри - Корреа, Йоветич.
Запасные - Сория, Краневиттер, Каррису, Иборра, Вьетто, Бен Йеддер, Васкес.
"Лестер": Шмейхель - Симпсон, Морган, Хут, Фухс - Дринкуотер, Ндиди - Олбрайтон, Махрез, Муса - Варди.
Запасные - Цилер, Чилуэлл, Кинг, Амарти, Окадзаки, Грэй, Беналуан.
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