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Спокойствие в котле. «Краснодар» уверенно прошёл «Фенербахче»
Знаменитая арена «Шюкрю Сараджоглу» не показалась «Краснодару» адом: «быки» в 9-й день своего рождения быстро наказали соперника за ошибку и снова не позволили ему показать сильной игры. Rusfootball.info – о неожиданном и неожиданно уверенном проходе нашего клуба дальше.
От добра добра не ищут
Многие сомневались в том, что Игорь Шалимов сможет грамотно подвести команду к играм с «Фенером», всё-таки на высшем уровне он только начал работать. Но, судя по первой игре, в «Краснодаре» хорошо проанализировали неудачный опыт Кононова, разнесённого «Спартой»: на сборах Шалимов наиграл состав, который добыл победу в первом матче благодаря отменным физической подготовке и настрою. Ротация произошла только на месте отбывшего дисквалификацию Гранквиста, вышедшего вместо Мартыновича.
У Адвоката тоже нашлись возвращенцы, которые должны были усилить состав: Шкртэл усадил на «банку» Нойшедтера, а ван Перси – Эменике. Также Исмаил сменил Калдырыма.
Начало тяжёлое, но счастливое
Проиграть первый матч 0:1, иметь потрясающе давящих на соперника болельщиков и не попытаться воспользоваться этим в самом начале могут только идиоты. В один из лучших клубов Турции таких не берут. Потому 2 опаснейших удара Муссы Соу на 5-й минуте – явление ожидаемое.
Однако благодаря Крицюку и неточности африканца начало ознаменовалось другим моментом. Шкртэл отдал мяч Газинскому, Юра не растерялся и сделал всё как надо, а Смолов показал, что при перечислении его плюсов словосочетание «удар с обеих ног» употребляют не просто так. Проскочить мимо тисков турецких центрдэфов можно было только моментальным ударом.
Похороны откладываются
«Фенер» продолжил владеть перевесом, ну а что ему ещё оставалось делать? Однако «Краснодар» получил заряд уверенности и сильно не гнулся под атаками турков, осознававших, что теперь им нужно забивать 3. Один из навалов привёл к грубой ошибке Шенера не перехвате, прекрасной подготовительной работе Подберёзкина и рассеиванием по ветру стараний партнёра от Смолова. Вячеслав в 1-м тайме старался играть очень креативно, постоянно придумывал интересные и даже не всегда понятные для партнёров ходы. Но тогда сделал всё идеально. Уже тогда возникло твёрдое ощущение, что Смолову и нам придётся ещё не раз вспомнить момент, который мог похоронить «Фенербахче».
Чувствуем себя как дома
Турки всегда рады русским туристам (правда, в составе «Краснодара» приехали совсем не туристы) и стараются сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, приезжали снова и обогащали их страну. Вольготно почувствовал себя в Турции и «Краснодар», минуты с 25-й. В районе центрального круга наши наладили контроль мяча, пытались продвигаться вперёд, при том не пропуская контратак. Впрочем, это скорее говорило о взятой хозяевами передышке – турки поняли, что не уставших краснодарцев заставить ошибаться не так легко, и попытались разнообразить игровую модель, заодно скопив силы на финальный штурм.
Последняя надежда «Фенера»
Не то чтобы я был очень уверен в «Краснодаре», но было ощущение, что если гости выйдут «сухими» из 1-го тайма, то всё закончится хорошо. Однако это было слишком просто, чтобы быть правдой. В концовке «Фенер» навалился как умеет – с давлением трибун (и летящими оттуда предметами), с прессингом даже на вратаря, который игрой на выходах давал сопернику шансы, одним из которых Соуза воспользовался. В 1-м тайме мы видели именно то, из-за чего «Фенербахче» должны опасаться все не топовые клубы Европы. И чего стоило опасаться «Краснодару» в концовке – стало ясно, что 2-й тайм не может не стать тяжелейшим.
Не так страшен «Фенер»...
Шокировать «Краснодар» сразу после перерыва турки то ли не собирались, то ли не смогли – истина где-то посередине. Российский клуб действовал активно: крайний защитник Рамирес финтил в чужой штрафной, Смолов заставлял выручать и глупо ошибаться Волкана Демиреля, Классон прорывался на чужим воротам. Однако простили именно нас, когда ошибка Каборе привела к голевому моменту Потука. После 60-й минуты несколько раз в игру успешно вступил Крицюк. Стас старался минимизировать риск, переводя мяч на угловой и, наверное, правильно делал, памятуя о добивании Соу в 1-м тайме.
Вообще не страшен
Могли ли Вы предположить, что главными неприятностями для «Краснодара» станут дисквалификационные карточки Калешина и Каборе? Вряд ли, но «Фенер» мог только рубить краснодарцев и психовать от бессилия: Исмаил кидался на Калешина за то, что Виталий упал после попадания мяча в голову, фанаты хозяев кидались в наших различными предметами. Но сколько бы ни закидывали штрафную «Краснодара» турки, «Фенер» ближе к ней не приближался. Напротив, чем дальше – тем свободнее контратаковали гости. Пропали даже стандарты. Сил для гола впереди уже не хватало, но всё, что было нужно впереди, «быки» уже сделали ранее. Время шло как-то странно спокойно, проблем не возникало, физически «Краснодар», слава Шалимову, снова был очень хорош.
Да, «Фенербахче» смотрелся самым сложным соперником среди оппонентов наших клубов и близко не оправдал ожиданий, сыграв по-настоящему хорошо минут 15-20 за всё противостояние. Да, соперник вёл себя странно, словно Лига Европы команде и не особо нужна (а это не так), да и тренер игрокам не мил. Но без прекрасной функциональной и тактической готовности «Краснодара», который подошёл к битве готовой и уверенной в себе настоящей командой, такой картины мы бы не увидели. По сути, эту Лигу Европы уже можно признать успешной – «Краснодар» установил новое достижение в истории клуба, прошёл сильного соперника, но степень уверенности, с которой команда Шалимова сделала своё дело, наводит на мысль, что всё это – далеко не предел. Не так уж и много в Лиге Европы гораздо более классных команд, чем «Фенербахче».
"Фенербахче": Демирель (Фабиано, 72), Озбайраклы (Шен, 73), Кейбаши, Кьяер, Шкртел, Соуза, Ленс, Топал, Потук, ван Перси, Сов (Фернандан, 73)
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 81), Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65)
Предупреждения: Соуза, 43, Ленс, 45, Газинский, 60, Калдешин, 67, Сов, 67, Каборе, 77, Перейра, 84
Роман Гуськов, Rusfootball.info
От добра добра не ищут
Многие сомневались в том, что Игорь Шалимов сможет грамотно подвести команду к играм с «Фенером», всё-таки на высшем уровне он только начал работать. Но, судя по первой игре, в «Краснодаре» хорошо проанализировали неудачный опыт Кононова, разнесённого «Спартой»: на сборах Шалимов наиграл состав, который добыл победу в первом матче благодаря отменным физической подготовке и настрою. Ротация произошла только на месте отбывшего дисквалификацию Гранквиста, вышедшего вместо Мартыновича.
У Адвоката тоже нашлись возвращенцы, которые должны были усилить состав: Шкртэл усадил на «банку» Нойшедтера, а ван Перси – Эменике. Также Исмаил сменил Калдырыма.
Начало тяжёлое, но счастливое
Проиграть первый матч 0:1, иметь потрясающе давящих на соперника болельщиков и не попытаться воспользоваться этим в самом начале могут только идиоты. В один из лучших клубов Турции таких не берут. Потому 2 опаснейших удара Муссы Соу на 5-й минуте – явление ожидаемое.
Однако благодаря Крицюку и неточности африканца начало ознаменовалось другим моментом. Шкртэл отдал мяч Газинскому, Юра не растерялся и сделал всё как надо, а Смолов показал, что при перечислении его плюсов словосочетание «удар с обеих ног» употребляют не просто так. Проскочить мимо тисков турецких центрдэфов можно было только моментальным ударом.
Похороны откладываются
«Фенер» продолжил владеть перевесом, ну а что ему ещё оставалось делать? Однако «Краснодар» получил заряд уверенности и сильно не гнулся под атаками турков, осознававших, что теперь им нужно забивать 3. Один из навалов привёл к грубой ошибке Шенера не перехвате, прекрасной подготовительной работе Подберёзкина и рассеиванием по ветру стараний партнёра от Смолова. Вячеслав в 1-м тайме старался играть очень креативно, постоянно придумывал интересные и даже не всегда понятные для партнёров ходы. Но тогда сделал всё идеально. Уже тогда возникло твёрдое ощущение, что Смолову и нам придётся ещё не раз вспомнить момент, который мог похоронить «Фенербахче».
Чувствуем себя как дома
Турки всегда рады русским туристам (правда, в составе «Краснодара» приехали совсем не туристы) и стараются сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, приезжали снова и обогащали их страну. Вольготно почувствовал себя в Турции и «Краснодар», минуты с 25-й. В районе центрального круга наши наладили контроль мяча, пытались продвигаться вперёд, при том не пропуская контратак. Впрочем, это скорее говорило о взятой хозяевами передышке – турки поняли, что не уставших краснодарцев заставить ошибаться не так легко, и попытались разнообразить игровую модель, заодно скопив силы на финальный штурм.
Последняя надежда «Фенера»
Не то чтобы я был очень уверен в «Краснодаре», но было ощущение, что если гости выйдут «сухими» из 1-го тайма, то всё закончится хорошо. Однако это было слишком просто, чтобы быть правдой. В концовке «Фенер» навалился как умеет – с давлением трибун (и летящими оттуда предметами), с прессингом даже на вратаря, который игрой на выходах давал сопернику шансы, одним из которых Соуза воспользовался. В 1-м тайме мы видели именно то, из-за чего «Фенербахче» должны опасаться все не топовые клубы Европы. И чего стоило опасаться «Краснодару» в концовке – стало ясно, что 2-й тайм не может не стать тяжелейшим.
Не так страшен «Фенер»...
Шокировать «Краснодар» сразу после перерыва турки то ли не собирались, то ли не смогли – истина где-то посередине. Российский клуб действовал активно: крайний защитник Рамирес финтил в чужой штрафной, Смолов заставлял выручать и глупо ошибаться Волкана Демиреля, Классон прорывался на чужим воротам. Однако простили именно нас, когда ошибка Каборе привела к голевому моменту Потука. После 60-й минуты несколько раз в игру успешно вступил Крицюк. Стас старался минимизировать риск, переводя мяч на угловой и, наверное, правильно делал, памятуя о добивании Соу в 1-м тайме.
Вообще не страшен
Могли ли Вы предположить, что главными неприятностями для «Краснодара» станут дисквалификационные карточки Калешина и Каборе? Вряд ли, но «Фенер» мог только рубить краснодарцев и психовать от бессилия: Исмаил кидался на Калешина за то, что Виталий упал после попадания мяча в голову, фанаты хозяев кидались в наших различными предметами. Но сколько бы ни закидывали штрафную «Краснодара» турки, «Фенер» ближе к ней не приближался. Напротив, чем дальше – тем свободнее контратаковали гости. Пропали даже стандарты. Сил для гола впереди уже не хватало, но всё, что было нужно впереди, «быки» уже сделали ранее. Время шло как-то странно спокойно, проблем не возникало, физически «Краснодар», слава Шалимову, снова был очень хорош.
Да, «Фенербахче» смотрелся самым сложным соперником среди оппонентов наших клубов и близко не оправдал ожиданий, сыграв по-настоящему хорошо минут 15-20 за всё противостояние. Да, соперник вёл себя странно, словно Лига Европы команде и не особо нужна (а это не так), да и тренер игрокам не мил. Но без прекрасной функциональной и тактической готовности «Краснодара», который подошёл к битве готовой и уверенной в себе настоящей командой, такой картины мы бы не увидели. По сути, эту Лигу Европы уже можно признать успешной – «Краснодар» установил новое достижение в истории клуба, прошёл сильного соперника, но степень уверенности, с которой команда Шалимова сделала своё дело, наводит на мысль, что всё это – далеко не предел. Не так уж и много в Лиге Европы гораздо более классных команд, чем «Фенербахче».
Лига Европы
1/16 финала
Матч 1 - 0:1
"Фенербахче" - "Краснодар" 1:1
Голы: Соуза, 42 - Смолов, 9
1/16 финала
Матч 1 - 0:1
"Фенербахче" - "Краснодар" 1:1
Голы: Соуза, 42 - Смолов, 9
"Фенербахче": Демирель (Фабиано, 72), Озбайраклы (Шен, 73), Кейбаши, Кьяер, Шкртел, Соуза, Ленс, Топал, Потук, ван Перси, Сов (Фернандан, 73)
"Краснодар": Крицюк, Калешин, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 81), Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65)
Предупреждения: Соуза, 43, Ленс, 45, Газинский, 60, Калдешин, 67, Сов, 67, Каборе, 77, Перейра, 84
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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