Спокойствие в котле. «Краснодар» уверенно прошёл «Фенербахче»

Лига Европы



1/16 финала



Матч 1 - 0:1



"Фенербахче" - "Краснодар" 1:1



Голы: Соуза, 42 - Смолов, 9

Знаменитая арена «Шюкрю Сараджоглу» не показалась «Краснодару» адом: «быки» в 9-й день своего рождения быстро наказали соперника за ошибку и снова не позволили ему показать сильной игры.– о неожиданном и неожиданно уверенном проходе нашего клуба дальше.Многие сомневались в том, что Игорь Шалимов сможет грамотно подвести команду к играм с «Фенером», всё-таки на высшем уровне он только начал работать. Но, судя по первой игре, в «Краснодаре» хорошо проанализировали неудачный опыт Кононова, разнесённого «Спартой»: на сборах Шалимов наиграл состав, который добыл победу в первом матче благодаря отменным физической подготовке и настрою. Ротация произошла только на месте отбывшего дисквалификацию Гранквиста, вышедшего вместо Мартыновича.У Адвоката тоже нашлись возвращенцы, которые должны были усилить состав: Шкртэл усадил на «банку» Нойшедтера, а ван Перси – Эменике. Также Исмаил сменил Калдырыма.Проиграть первый матч 0:1, иметь потрясающе давящих на соперника болельщиков и не попытаться воспользоваться этим в самом начале могут только идиоты. В один из лучших клубов Турции таких не берут. Потому 2 опаснейших удара Муссы Соу на 5-й минуте – явление ожидаемое.Однако благодаря Крицюку и неточности африканца начало ознаменовалось другим моментом. Шкртэл отдал мяч Газинскому, Юра не растерялся и сделал всё как надо, а Смолов показал, что при перечислении его плюсов словосочетание «удар с обеих ног» употребляют не просто так. Проскочить мимо тисков турецких центрдэфов можно было только моментальным ударом.«Фенер» продолжил владеть перевесом, ну а что ему ещё оставалось делать? Однако «Краснодар» получил заряд уверенности и сильно не гнулся под атаками турков, осознававших, что теперь им нужно забивать 3. Один из навалов привёл к грубой ошибке Шенера не перехвате, прекрасной подготовительной работе Подберёзкина и рассеиванием по ветру стараний партнёра от Смолова. Вячеслав в 1-м тайме старался играть очень креативно, постоянно придумывал интересные и даже не всегда понятные для партнёров ходы. Но тогда сделал всё идеально. Уже тогда возникло твёрдое ощущение, что Смолову и нам придётся ещё не раз вспомнить момент, который мог похоронить «Фенербахче».Турки всегда рады русским туристам (правда, в составе «Краснодара» приехали совсем не туристы) и стараются сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, приезжали снова и обогащали их страну. Вольготно почувствовал себя в Турции и «Краснодар», минуты с 25-й. В районе центрального круга наши наладили контроль мяча, пытались продвигаться вперёд, при том не пропуская контратак. Впрочем, это скорее говорило о взятой хозяевами передышке – турки поняли, что не уставших краснодарцев заставить ошибаться не так легко, и попытались разнообразить игровую модель, заодно скопив силы на финальный штурм.Не то чтобы я был очень уверен в «Краснодаре», но было ощущение, что если гости выйдут «сухими» из 1-го тайма, то всё закончится хорошо. Однако это было слишком просто, чтобы быть правдой. В концовке «Фенер» навалился как умеет – с давлением трибун (и летящими оттуда предметами), с прессингом даже на вратаря, который игрой на выходах давал сопернику шансы, одним из которых Соуза воспользовался. В 1-м тайме мы видели именно то, из-за чего «Фенербахче» должны опасаться все не топовые клубы Европы. И чего стоило опасаться «Краснодару» в концовке – стало ясно, что 2-й тайм не может не стать тяжелейшим.Шокировать «Краснодар» сразу после перерыва турки то ли не собирались, то ли не смогли – истина где-то посередине. Российский клуб действовал активно: крайний защитник Рамирес финтил в чужой штрафной, Смолов заставлял выручать и глупо ошибаться Волкана Демиреля, Классон прорывался на чужим воротам. Однако простили именно нас, когда ошибка Каборе привела к голевому моменту Потука. После 60-й минуты несколько раз в игру успешно вступил Крицюк. Стас старался минимизировать риск, переводя мяч на угловой и, наверное, правильно делал, памятуя о добивании Соу в 1-м тайме.Могли ли Вы предположить, что главными неприятностями для «Краснодара» станут дисквалификационные карточки Калешина и Каборе? Вряд ли, но «Фенер» мог только рубить краснодарцев и психовать от бессилия: Исмаил кидался на Калешина за то, что Виталий упал после попадания мяча в голову, фанаты хозяев кидались в наших различными предметами. Но сколько бы ни закидывали штрафную «Краснодара» турки, «Фенер» ближе к ней не приближался. Напротив, чем дальше – тем свободнее контратаковали гости. Пропали даже стандарты. Сил для гола впереди уже не хватало, но всё, что было нужно впереди, «быки» уже сделали ранее. Время шло как-то странно спокойно, проблем не возникало, физически «Краснодар», слава Шалимову, снова был очень хорош.Да, «Фенербахче» смотрелся самым сложным соперником среди оппонентов наших клубов и близко не оправдал ожиданий, сыграв по-настоящему хорошо минут 15-20 за всё противостояние. Да, соперник вёл себя странно, словно Лига Европы команде и не особо нужна (а это не так), да и тренер игрокам не мил. Но без прекрасной функциональной и тактической готовности «Краснодара», который подошёл к битве готовой и уверенной в себе настоящей командой, такой картины мы бы не увидели. По сути, эту Лигу Европы уже можно признать успешной – «Краснодар» установил новое достижение в истории клуба, прошёл сильного соперника, но степень уверенности, с которой команда Шалимова сделала своё дело, наводит на мысль, что всё это – далеко не предел. Не так уж и много в Лиге Европы гораздо более классных команд, чем «Фенербахче».Демирель (Фабиано, 72), Озбайраклы (Шен, 73), Кейбаши, Кьяер, Шкртел, Соуза, Ленс, Топал, Потук, ван Перси, Сов (Фернандан, 73)Крицюк, Калешин, Рамирес, Налдо, Гранквист, Каборе, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 81), Классон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65)Соуза, 43, Ленс, 45, Газинский, 60, Калдешин, 67, Сов, 67, Каборе, 77, Перейра, 84