Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар"

"Краснодар" провел хорошо ответную встречу, но не без ошибок.выставляет оценки игрокам российского клуба.Голкипер «быков» играл временами очень неуверенно. Гол, забитый «Фенербахче», был как раз из этого разряда. Стоит напомнить и о неудачном выходе за пределы вратарской, который едва не стоил забитого гола. Спасибо, Соу, за промах в пустые ворота.Уверенная игра в обороне опытного защитника. Пожалуй, тот случай, когда одного взгляда Калешина хватило, чтобы сбить прицел Соу. Сенегалец был выключен из игры, благодаря правому защитнику краснодарцев. Под сильным давлением на свой фланг Виталий еще и успевал подключаться.Проиграл верховое единоборство в моменте с забитым мячом. Да и, в целом, очень много позволил выиграть борьбы сопернику.Швед провел блестящий дебютный матч в 2017 году. Робину ван Перси можно только посочувствовать. Его было видно только во время пробиться штрафных ударов. Кроме этого как всегда хорошо доставлял мяч из обороны в атаку.Не хватало эквадорца «Краснодару». В обороне есть погрешности, а вот атакующие рывки проходят на ура. Страдает пока только завершающая часть. Если поработать над ней, то соперникам будет тяжко. Рывки пока выглядят безумно хорошо.В целом, неплохо играл в пас, сделал несколько отборов. Но когда игроки пытались брать физикой, то Юрий проигрывал борьбу.Шарлю очень повезло, что судья не был настроен раздавать горчичники. В такой игре футболист позволил много себе в стыках, но под конец это прекратилось из-за предупреждения. Один подарил мяч сопернику, а это могло закончиться довольно плохо. Сделал не мало перехватов и отборов.Не очень продуктивно провел игру в атаке. Из-за того, что турки терроризировали левый фланг, бразильцу пришлось много провести времени на своей половине поля. В начале встречи его невнимательность привела к двум опасным ударам. Про атакующие действия почти нечего говорить.Намного лучше сыграл, чем в домашнем матче. Цепко, технично, без лишних помарок. Создал великолепный шанс для второго гола Смолова. Во втором тайме бросалось в глаза, что не хватило физики. Спишем на первые матчи.Швед отлично перехватил мяч в первом тайме и сделал голевую передачу. Технично играл впереди, неплохо обострял. Жаль, только арбитр не всегда замечал фолы на игроке.Нападающий великолепно завершил атаку, которую начал Классон. Запорол момент, созданный Подберезкиным. При этом был неудержим. Всегда прессинговал, навязывал борьбу и выигрывал ее даже в самых безвыходных положениях.Оба латиноамериканца помогли выиграть какое-то время своими падениями. Маурисио даже успел создать момент. Но на оценку не наиграли.