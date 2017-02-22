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Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар"

Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" "Краснодар" провел хорошо ответную встречу, но не без ошибок. Rusfootball.info выставляет оценки игрокам российского клуба.










Станислав Крицюк 3.0 Голкипер «быков» играл временами очень неуверенно. Гол, забитый «Фенербахче», был как раз из этого разряда. Стоит напомнить и о неудачном выходе за пределы вратарской, который едва не стоил забитого гола. Спасибо, Соу, за промах в пустые ворота.

Виталий Калешин 4.0 Уверенная игра в обороне опытного защитника. Пожалуй, тот случай, когда одного взгляда Калешина хватило, чтобы сбить прицел Соу. Сенегалец был выключен из игры, благодаря правому защитнику краснодарцев. Под сильным давлением на свой фланг Виталий еще и успевал подключаться.

Налдо 3.0 Проиграл верховое единоборство в моменте с забитым мячом. Да и, в целом, очень много позволил выиграть борьбы сопернику.

Андреас Гранквист 4.0 Швед провел блестящий дебютный матч в 2017 году. Робину ван Перси можно только посочувствовать. Его было видно только во время пробиться штрафных ударов. Кроме этого как всегда хорошо доставлял мяч из обороны в атаку.

Кристиан Мартинес 3.5 Не хватало эквадорца «Краснодару». В обороне есть погрешности, а вот атакующие рывки проходят на ура. Страдает пока только завершающая часть. Если поработать над ней, то соперникам будет тяжко. Рывки пока выглядят безумно хорошо.

Юрий Газинский 3.5 В целом, неплохо играл в пас, сделал несколько отборов. Но когда игроки пытались брать физикой, то Юрий проигрывал борьбу.

Шарль Каборе 3.5 Шарлю очень повезло, что судья не был настроен раздавать горчичники. В такой игре футболист позволил много себе в стыках, но под конец это прекратилось из-за предупреждения. Один подарил мяч сопернику, а это могло закончиться довольно плохо. Сделал не мало перехватов и отборов.

Вандерсон 3.0 Не очень продуктивно провел игру в атаке. Из-за того, что турки терроризировали левый фланг, бразильцу пришлось много провести времени на своей половине поля. В начале встречи его невнимательность привела к двум опасным ударам. Про атакующие действия почти нечего говорить.

Вячеслав Подберезкин 3.5 Намного лучше сыграл, чем в домашнем матче. Цепко, технично, без лишних помарок. Создал великолепный шанс для второго гола Смолова. Во втором тайме бросалось в глаза, что не хватило физики. Спишем на первые матчи.

Виктор Классон 4.0 Швед отлично перехватил мяч в первом тайме и сделал голевую передачу. Технично играл впереди, неплохо обострял. Жаль, только арбитр не всегда замечал фолы на игроке.

Федор Смолов 4.5 Нападающий великолепно завершил атаку, которую начал Классон. Запорол момент, созданный Подберезкиным. При этом был неудержим. Всегда прессинговал, навязывал борьбу и выигрывал ее даже в самых безвыходных положениях.

Рикардо Лаборде, Маурисио Перейра б/о Оба латиноамериканца помогли выиграть какое-то время своими падениями. Маурисио даже успел создать момент. Но на оценку не наиграли.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Краснодар Фенербахче Смолов
Вчера, 22:46
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6
(0)
№6 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:30) #
  • 0
  •  (2)
online

Понятно, что оценки - чисто формально.... Просто Молодцы все пацаны..!!! Быки вообще на международной арене Державу лицом в грязь не мокали... Респектище!!!
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Че за фуйня? Где оценка Рамиреса? И кто такой Мартинес? anguished Поморцев! АУУУ!
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Турки давили, что было ожидаемо и за то, что команда в целом успешно выстояла, можно было бы и повыше оценки защите и опорной зоне


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: dekkaktus Наша Раша (Вчера, 22:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
такое чувство, что автор матч не смотрел, а читал текстовую трансляцию только...

Газинский и Каборе пожалуй лучшие в матче были, даже не смотря на желтую карту, выгрызали практически всё, действовали очень уверено и полезно...

а тут Смолов лучший, я конечно понимаю, что его гол принес выход в 1/8 но он далеко не лучшим был...
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: кочегар Кубань (Вчера, 22:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Korsar123
Смолов реально прогрессирует

-1 за то что не убил турок при счёте1-0


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: Korsar123 (Вчера, 22:49) #
  • +1
  •  (3)

Смолов реально прогрессирует! И это радует.
Регистрация: 10.06.2016
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