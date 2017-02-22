Массимо Каррера: "Наполи" может создать проблемы для "Реала"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что "Наполи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов может потрепать нервы мадридскому "Реалу.



"Наполи" хорошо себя проявил в матче с "Реалом". В ответной встрече они могут создать серьезные проблемы испанскому клубу. Вообще, неаполитанцы хорошо смотрятся в текущем сезоне. Наставник команды сделал так, что клуб не заметил потери Гонсало Игуаина", - цитирует тренера Telecaprisport.