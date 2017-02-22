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"Валенсия" нанесла поражение "Реалу"

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Валенсия" обыграла "Реал".

Чемпионат Испании

16 тур

"Валенсия" - "Реал Мадрид" 2:1

Голы: Дзадза, 4, Орельяна, 9, Роналду, 44

"Валенсия": Алвес, Канселу, Гайя, Гарай, Мангала, Перес, Парехо, Орельяна (Солер, 56), Нани (Сикейра, 39), Эль-Хаддади, Дзадза (Суарес, 74)

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Варан (Начо, 73), Рамос, Касемиро, Кроос, Модрич (Васкес, 76), Родригес (Бэйл, 62), Бензема, Роналду

Предупреждения: Дзадза, 19, Карвахаль, 29, Эль-Хаддади, 43, Перес, 54, Варан, 59, Мангала, 67, Парехо, 90
Теги: Валенсия Реал
Вчера, 22:49
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(2)
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
что ж, новость приятная
PanoV - с победой, дружище)
надеюсь Валенсия вернется на свой уровень


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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