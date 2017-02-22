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Христо Стоичков: Месси продлил контракт с "Барселоной" полгода назад

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Болгарии Христо Стоичков заявил, что аргентинский форвард команды Лионель Месси продлил соглашение с сине-гранатовыми еще в августе 2016 года.

"Месси продлил контракт с "Барселоной" шесть месяцев назад", - цитирует Стоичкова Sport.es.
Теги: Стоичков Месси Барселона
Вчера, 23:43
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