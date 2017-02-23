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Виктор Классон: если мы победили "Фенербахче", то можем победить кого угодно

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон высказал мнение, что его команда способна дойти до финала Лиги Европы.

"В этих двух матчах с "Фенербахче" мы показали, что у нас достаточно квалификации, чтобы победить такого серьезного соперника. И если мы победили его, то можем победить в этом турнире кого угодно. Почему бы не выиграть Лигу Европы?

Игра в Стамбуле была сложной для нас, но, к счастью, мы хорошо ее начали - Федор Смолов забил очень важный гол. После этого мы грамотно оборонялись и вышли в 1/8 финала. Кто бы не стал нашим соперником в следующем раунде, мы дадим ему хороший бой", - цитирует Классона ТАСС.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в ближайшую пятницу.
Теги: Классон Краснодар
Сегодня, 00:30
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