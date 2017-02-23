СМИ: ФИФА испытывает проблемы с привлечением спонсоров на ЧМ-2018

Международная федерация футбола столкнулась с трудностями в сфере привлечения спонсоров перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдет в России, передает Bloomberg.ФИФА с момента последнего чемпионата мира в Бразилии смогла подписать контракт лишь с одним крупным спонсором - китайской компанией Wanda Group. Кроме компании из Китая только российский "Альфа-Банк" согласился стать региональным спонсором турнира.Отмечается, что большинство спонсоров перед чемпионатом мира в Бразилии подтвердило свое участие более чем за три года до старта турнира.На данный момент ФИФА имеет лишь девять спонсоров при 20 во время чемпионата мира 2014 года. При этом спонсорство от ЧМ-2014 принесло в казну ФИФА $404 млн в сравнении с $246 млн, которые удалось получить в 2015 году. В ФИФА ответили, что процесс привлечения спонсоров продолжается и в будущем их число возрастет.