"Ювентус" на выезде добился победы над "Порту" в рамках 1/8 финала ЛЧ

"Порту" на своем поле в меньшинстве уступил "Ювентусу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



Лига чемпионов. 1/8 финала



"Порту" - "Ювентус" - 0:2



Голы: Пьяца, 72, Алвес, 74



"Порту": Касильяс, Перейра, Теллес, Фелипе, Маркано, Данилу, Эррера, Невеш (Корона, 61), Браими (Жота, 73), Силва (Лаюн, 30), Тикиньо



"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Алвес, 73), Сандро, Барцальи, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Пьяца, 67), Игуаин, Дибала (Маркизио, 86), Манджукич



Предупреждения: Теллес, 25, 27, Перейра, 45+2, Лихтштайнер, 50, Эррера, 85, Маркано, 89



Удаления: Теллес, 27.