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"Ювентус" на выезде добился победы над "Порту" в рамках 1/8 финала ЛЧ

"Порту" на своем поле в меньшинстве уступил "Ювентусу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

"Порту" - "Ювентус" - 0:2

Голы: Пьяца, 72, Алвес, 74

"Порту": Касильяс, Перейра, Теллес, Фелипе, Маркано, Данилу, Эррера, Невеш (Корона, 61), Браими (Жота, 73), Силва (Лаюн, 30), Тикиньо

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Алвес, 73), Сандро, Барцальи, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Пьяца, 67), Игуаин, Дибала (Маркизио, 86), Манджукич

Предупреждения: Теллес, 25, 27, Перейра, 45+2, Лихтштайнер, 50, Эррера, 85, Маркано, 89

Удаления: Теллес, 27.
Теги: Ювентус Порту
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Теллес испортил игру..Но,Юве по делу выиграл.. anguished


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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