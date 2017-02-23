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Станислав Крицюк: очень помог быстрый гол, мы можем играть лучше

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после успеха в противостоянии с "Фенербахче" заявил, что ему без разницы, с кем придется встретиться в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мне все равно с кем играть в следующем раунде. Сейчас мы будем готовиться к четвертьфиналу Кубка России (с "Уралом" - прим.), потом у нас матч чемпионата со "Спартаком" и только после этого - Лига Европы. Кто попадётся - не столь важно.

Мы могли сыграть чуть получше, но "Фенербахче" был хорошо настроен, ему была нужна победа. Хотя нельзя сказать, что у соперника было много опасных моментов. Нам очень помог быстрый гол. И мы можем играть лучше. Что прилетало с трибун? Разные сувенирчики, так скажем. В меня ничего не попало.

Ожидал ли он большего от "Фенербахче"? Состав у них хороший, но, видимо, что-то внутри у них не так. Или, может быть, футбол, который им ставят, им не подходит. Это уже у них надо спрашивать", - цитирует Крицюка ТАСС
Теги: Крицюк Краснодар
Сегодня, 01:22
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