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Сергей Ташуев: Шалимов тактически переиграл Адвоката
Экс-главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев считает, что нынешний рулевой краснодарцев Игорь Шалимов тактически превзошел наставника "Фенербахче" Дика Адвоката.
"Надо поздравить команду с выходом в 1/8 финала, тем более в матчах с таким сильным соперником. А в тактике игры Шалимов переиграл Адвоката.
Шалимов же сказал за два дня до игры, что они будут играть высокий прессинг. И "Краснодар" действительно играл высоко, а Адвокат заранее эту ситуацию не промониторил", - цитирует Ташуева "Р-Спорт".
"Надо поздравить команду с выходом в 1/8 финала, тем более в матчах с таким сильным соперником. А в тактике игры Шалимов переиграл Адвоката.
Шалимов же сказал за два дня до игры, что они будут играть высокий прессинг. И "Краснодар" действительно играл высоко, а Адвокат заранее эту ситуацию не промониторил", - цитирует Ташуева "Р-Спорт".
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