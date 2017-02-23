Игроки "Краснодара" сделали совместное фото из раздевалки после матча с "Фенербахче"

Футболисты "Краснодара" сфотографировались после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (1:1). "Быки" по сумме двух матчей вышли в следующий раунд турнира.Напомним, краснодарский клуб впервые в своей истории прошел в 1/8 финала еврокубка.