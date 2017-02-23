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Федор Смолов: должен был забивать второй гол, тогда игра была бы решена

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов дал свою оценку матчу с "Фенербахче" (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Отмечу всю команду, потому что все вместе мы выполнили задачу, которая перед нами стояла. Это очень приятно, поскольку клуб очень молодой. Очень счастлив, что удалось поучаствовать в этой истории.

Понимал, что нужно бить в дальний угол, потому что все вратари смещаются по мячу. Повезло, что удалось забить. Более того, скажу, что должен был забивать второй гол, и тогда игра была бы решена. В перерыве извинился перед ребятами за нереализованный момент", - цитирует Смолова "Чемпионат" со ссылкой на эфир программы "Все на матч".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 01:55
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