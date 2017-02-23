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Мишель Платини впервые посетил футбольный матч после своей дисквалификации

Экс-президент УЕФА Мишель Платини в первый раз после своей дисквалификации побывал на футбольном матче, сообщает Associated Press.

61-летний француз посетил стадион "Жеффруа-Гишар", на котором "Сент-Этьен" уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1 в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Платини выступал за "Сент-Этьен" с 1979 по 1982 год.

Экс-президент УЕФА не посещал футбольные матчи после того, как был обвинен в коррупции и отстранён от всякой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в $2 млн из средств ФИФА.

Газета.ru
Теги: Платини
Сегодня, 02:47
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