Мишель Платини впервые посетил футбольный матч после своей дисквалификации

Экс-президент УЕФА Мишель Платини в первый раз после своей дисквалификации побывал на футбольном матче, сообщает Associated Press.61-летний француз посетил стадион "Жеффруа-Гишар", на котором "Сент-Этьен" уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1 в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Платини выступал за "Сент-Этьен" с 1979 по 1982 год.Экс-президент УЕФА не посещал футбольные матчи после того, как был обвинен в коррупции и отстранён от всякой футбольной деятельности после скандала с получением в 2011 году денежного перевода в $2 млн из средств ФИФА.