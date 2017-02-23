Массимилиано Аллегри: могли забить и третий мяч, но 2:0 - тоже неплохо

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (2:0).



"Мы показали, что у нас зрелая команда, у которой есть характер. Мы ощущали давление только пять минут, а так игра была под нашим контролем.



Мы терпеливо растягивали оборону соперника, и в итоге одержали важную победу. Могли забить и третий мяч, но 2:0 - тоже неплохо", - цитирует Аллегри Football Italia.