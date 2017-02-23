Зинедин Зидан: "Реал" проиграл в первые десять минут

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение в перенесенном матче 16-го тура первенства Испании с "Валенсией" (1:2).



"Мы проиграли "Валенсии" в первые десять минут. У нас были хорошие шансы на гол, но мы упустили моменты, а соперник забили два быстрых гола. Затем у нас было целых 80 минут, но мы ими не воспользовались.



В итоге остались без очков. "Валенсия" играла как единое целое, они бились и победили. Нам необходимо быть более внимательными, особенно в начале встречи.



Поздравляю "Валенсию". Не стоит искать оправданий, лучше уже думать о следующей игре", - цитирует Зидана официальный сайт "Реала".