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Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов

Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

В среду, 22 февраля "Краснодар" сыграл вничью с турецким "Фенербахче" (1:1) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира. Краснодарский клуб принес России, занимающей в рейтинге шестое место, одно очко и 0,2 балла в суммарный коэффициент, который теперь составляет 49,732 балла.

Также в среду португальский "Порту" уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" (0:2). Коэффициент Португалии остался прежним - 49,332 балла.

На пятом месте идет Франция, чей коэффициент остался прежним, - 53,665 балла.

Полная таблица коэффициентов - ЗДЕСЬ

Газета.ru
Сегодня, 03:21
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