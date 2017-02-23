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Руслан Нигматуллин: думаю, за "Ростов" не нужно беспокоиться
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался в преддверии ответного матча "Ростова" со "Спартой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
"Исход первого матча стал для меня полной неожиданностью. Все уже привыкли, что донской клуб уверенно смотрится в еврокубках, но сложно было ожидать, что они покажут футбол такого качества в первом же официальном матче после перерыва.
Ростовчане будто забыли про зимнюю паузу и провели великолепный матч, буквально не оставив шансов сопернику. А ведь "Спарта" - довольно крепкая и неуступчивая команда. Думаю, сильно беспокоиться за исход ответного матча болельщикам не стоит. "Ростов" мы точно увидим среди участников 1/8 Лиги Европы", - цитируют Нигматуллина "Известия".
"Исход первого матча стал для меня полной неожиданностью. Все уже привыкли, что донской клуб уверенно смотрится в еврокубках, но сложно было ожидать, что они покажут футбол такого качества в первом же официальном матче после перерыва.
Ростовчане будто забыли про зимнюю паузу и провели великолепный матч, буквально не оставив шансов сопернику. А ведь "Спарта" - довольно крепкая и неуступчивая команда. Думаю, сильно беспокоиться за исход ответного матча болельщикам не стоит. "Ростов" мы точно увидим среди участников 1/8 Лиги Европы", - цитируют Нигматуллина "Известия".
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