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Руслан Нигматуллин: думаю, за "Ростов" не нужно беспокоиться

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался в преддверии ответного матча "Ростова" со "Спартой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Исход первого матча стал для меня полной неожиданностью. Все уже привыкли, что донской клуб уверенно смотрится в еврокубках, но сложно было ожидать, что они покажут футбол такого качества в первом же официальном матче после перерыва.

Ростовчане будто забыли про зимнюю паузу и провели великолепный матч, буквально не оставив шансов сопернику. А ведь "Спарта" - довольно крепкая и неуступчивая команда. Думаю, сильно беспокоиться за исход ответного матча болельщикам не стоит. "Ростов" мы точно увидим среди участников 1/8 Лиги Европы", - цитируют Нигматуллина "Известия".
Теги: Нигматуллин Ростов
Сегодня, 08:51
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