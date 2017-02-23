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В 1/8 финала Лиги чемпионов был побит рекорд по общему количеству голов

Участники 1/8 финала Лиги чемпионов побили рекорд по количеству голов, забитых в первых матчах первого раунда плей-офф турнира.

Всего в восьми встречах было забито 34 гола. Предыдущее достижение – 26 мячей – было установлено в сезоне-2013/14.

Также этот рекорд – повторение лучшего результата отдельного раунда плей-офф главного клубного турнира Европы – столько же было забито в ответных играх 1/8 финала в сезоне-2011/12.

СЭ
Сегодня, 08:58
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2
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№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 09:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: МАРТ
лучший забитый гол Смолова....не забитый то же.

верно +


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
лучший забитый гол Смолова....не забитый то же.
Регистрация: 6.09.2013
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