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В 1/8 финала Лиги чемпионов был побит рекорд по общему количеству голов
Участники 1/8 финала Лиги чемпионов побили рекорд по количеству голов, забитых в первых матчах первого раунда плей-офф турнира.
Всего в восьми встречах было забито 34 гола. Предыдущее достижение – 26 мячей – было установлено в сезоне-2013/14.
Также этот рекорд – повторение лучшего результата отдельного раунда плей-офф главного клубного турнира Европы – столько же было забито в ответных играх 1/8 финала в сезоне-2011/12.
СЭ
Всего в восьми встречах было забито 34 гола. Предыдущее достижение – 26 мячей – было установлено в сезоне-2013/14.
Также этот рекорд – повторение лучшего результата отдельного раунда плей-офф главного клубного турнира Европы – столько же было забито в ответных играх 1/8 финала в сезоне-2011/12.
СЭ
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