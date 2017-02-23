Игорь Шалимов: не думаю, что трибуны как-то влияли на игроков "Краснодара" (видео)

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов считает, что трибуны не влияли на футболистов "Краснодара" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".



"Не думаю, что трибуны влияли. Попросили игроков не реагировать на провокации со стороны соперника и болельщиков. В первом тайме у нас было много брака, но это не от того, что игроки осторожничали, наоборот. Не хватало уверенности в себе.



Мы впервые дошли до этой стадии турнира, для нас это опыт. Еще как минимум два матча у нас впереди, игроки будут только прибавлять", - сказал Шалимов на пресс-конференции.



