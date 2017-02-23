Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
10:00
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (1)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (1)
08:34
Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (18)
Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (18)
Вчера 23:00
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (17)
Крыша стадиона "Крестовский" протекла во время концерта (17)
Вчера 22:49
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
"Валенсия" нанесла поражение "Реалу" (1)
Вчера 22:46
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (8)
Оценки матча "Фенербахче" - "Краснодар" (8)
Вчера 22:40
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
На "Крестовском" во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация (9)
Вчера 22:35
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (8)
Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле (8)
Вчера 22:00
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Ахмед Муса сыграет против "Севильи" с первых минут (1)
Игорь Шалимов: не думаю, что трибуны как-то влияли на игроков "Краснодара" (видео)
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов считает, что трибуны не влияли на футболистов "Краснодара" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".
"Не думаю, что трибуны влияли. Попросили игроков не реагировать на провокации со стороны соперника и болельщиков. В первом тайме у нас было много брака, но это не от того, что игроки осторожничали, наоборот. Не хватало уверенности в себе.
Мы впервые дошли до этой стадии турнира, для нас это опыт. Еще как минимум два матча у нас впереди, игроки будут только прибавлять", - сказал Шалимов на пресс-конференции.
"Не думаю, что трибуны влияли. Попросили игроков не реагировать на провокации со стороны соперника и болельщиков. В первом тайме у нас было много брака, но это не от того, что игроки осторожничали, наоборот. Не хватало уверенности в себе.
Мы впервые дошли до этой стадии турнира, для нас это опыт. Еще как минимум два матча у нас впереди, игроки будут только прибавлять", - сказал Шалимов на пресс-конференции.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.