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Валерий Карпин: для "Спартака" многое зависит от головы, если не все

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение по поводу шансов красно-белых на чемпионство.

"Многое зависит от головы, если не все. Когда я хочу, то могу. Каррера и сам говорит, что его футболисты играют со страстью, на эмоциях. По словам Массимо, он вложил это в головы игроков помимо других вещей, которые специалист не раскрывает.

Если "Спартак" начнет вторую часть чемпионата так же, как заканчивал первую, то, оглядываясь на других конкурентов, думаю, в этом году он обязан стать чемпионом", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин Спартак
Сегодня, 09:27
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(0)
№3 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 10:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
главное Валера чтоб не от жопы когда ты тренировал сам а то у тебя все через жопу получалось а сейчас учишь других тоже мне учитель хренов
Регистрация: 1.04.2013
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:08) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда, с такой головой, они обречены, шансов ноль.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 09:58) #
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  •  (1)
online

Если "Спартак" начнет вторую часть чемпионата так же, как заканчивал первую

Это матч с Крыльями?
Регистрация: 27.01.2009
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