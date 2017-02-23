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Гаджи Гаджиев: главной задачей для "Анжи" будет сохранение места в премьер-лиге

Экс-наставник "Анжи" Гаджи Гаджиев, возглавляющий "Амкар", высказал мнение о ситуации в стане махачкалинцев.

"Дефицит в квалифицированных российских игроках испытывает сегодня большинство клубов премьер-лиги. Легионерам найти замену куда проще, чем заменить россиянина. Но, конечно, главная на данный момент задача - оставить «Анжи» в премьер-лиге. Будут выше - честь им и хвала.

Да, есть задел в 20 очков, и, слава Богу, есть время на подготовку, однако опять же нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации. Мне хорошо и не понаслышке знакома подобная ситуация, когда команду покидает вся основа. В одном таком известном случае мне не удалось справиться с задачей сохранения команды в премьер-лиге.

Не удалось это сделать в прошлом чемпионате и одному из столпов отечественного футбола - динамовцы столицы, продав восьмерых ведущих футболистов по ходу сезона, не смогли сохранить за собой место в элите", - цитирует Гаджиева ТАСС.
Теги: Анжи Гаджиев
Сегодня, 09:31
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№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 10:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
В пердив АНЖи ,я ничего не имею против команды,но вы реально задолбали уже свои векторы развития менять.Опозорили у же весь чемпионат. Поиграйте в ФНЛ ,там ненужны векторы ваши хреновы.
Регистрация: 15.06.2016
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