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Зоран Тошич: еще не готов на 100%, потому что очень много пропустил

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после товарищеского матча на сборе с "Уфой" (1:0). рассказал о своей готовности.

"Жалко, что в самом начале сбора я получил травму и пришлось долго восстанавливаться. Но самое главное, что к чемпионату я сейчас готов и мы ждём первую игру.

Как игралось на левом фланге? В молодости я уже играл на этой позиции. Думаю, через игры мне станет более понятно. Пока тренер видит меня на левом фланге. На любой позиции я готов играть.

Конечно, я ещё не готов на 100%, потому что очень много пропустил. Но есть ещё 10 дней до чемпионата, у нас будет время подготовиться", - цитирует Тошича "BobSoccer".
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 09:52
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