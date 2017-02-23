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Икер Касильяс стал рекордсменом по числу участий в плей-офф Лиги чемпионов

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс, сыграв матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:2), принял участие уже в 16-м розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов и стал рекордсменом по этому показателю. 15 из своих сезонов Касильяс провел в "Реале".

Голкипер опередил Райана Гиггза и Рауля, которые выходили в плей-офф Лиги чемпионов по 15 раз.

Газета.ru
Теги: Касильяс
Сегодня, 10:20
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