Икер Касильяс стал рекордсменом по числу участий в плей-офф Лиги чемпионов

Испанский вратарь "Порту" Икер Касильяс, сыграв матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:2), принял участие уже в 16-м розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов и стал рекордсменом по этому показателю. 15 из своих сезонов Касильяс провел в "Реале".Голкипер опередил Райана Гиггза и Рауля, которые выходили в плей-офф Лиги чемпионов по 15 раз.