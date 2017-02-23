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СМИ: Дани Алвес хотел бы вернуться в "Барселону"

Экс-защитник "Барселоны" Дани Алвес, выступающий за туринский "Ювентус", хотел вернуться в ряды сине-гранатовых, сообщает Mundo Deportivo.

У бразильца возникли трудности с привыканием к туринскому климату и адаптацией к стилю игры бьянконери. Алвес знал, что в зимнее трансферное окно испанский гранд будет искать флангового защитника, поскольку главный тренер Луис Энрике не рассчитывал на Алеиша Видаля.

В связи с этим Алвес связался с "Барселоной" и изъявил желание вернуться, однако представители каталонцев только поблагодарили его за предложение и сказали, что его время в этом клубе закончилось.

Газета.ru
Теги: Алвес Барселона
Сегодня, 10:54
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