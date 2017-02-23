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Виктор Гончаренко: ЦСКА планомерно движется вперед
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал контрольный матч с "Уфой" (1:0).
"Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Все-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом.
Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное - хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.
Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо? Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре не оптимальная, но у нас еще есть время", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
"Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Все-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом.
Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное - хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.
Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо? Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре не оптимальная, но у нас еще есть время", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
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