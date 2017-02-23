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Виктор Гончаренко: ЦСКА планомерно движется вперед

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал контрольный матч с "Уфой" (1:0).

"Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Все-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом.

Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное - хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались.

Возможно ли появление в следующем матче Бибраса Натхо? Да, возможно появление и Бибраса, и Аарона Оланаре. Все, кто находится на сборе, в строю. Может, степень готовности Натхо и Оланаре не оптимальная, но у нас еще есть время", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 10:57
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(0)
№10 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:39) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
Её поставили модеры после бана.

Вот пестабол laughing Серебряный присЁр по прыжкам в сторону. Под ником впоПушкин тоже бегал с подписями разнообразными, тоже модеры виноваты laughing Тоже цыган? Пистишь просто, как дышишь.
ПиСи: еслю "неделю не давалИ поменять" - хуле ты и сейчас с ней, трепло болотное? smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
мяч квадратный,
Не мог зайти на сайт недели две. Просто "Вы не имеете права" и т.п. Раньше был Пушкинъ, и то не понравилось модерам, что про xpюнов писал - очевидно, модеры из них ... А я вроде как оставляю посты в ответ кому-то, причём оскорбительным постам... Значит, одним можно, а другим нельзя. Поэтому я с этого сайта и собираюсь валить. На бобе посижу: там хоть культурно.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это казаха спрашивают:"А что означает слово "Алга" ?"Казах отвечает,что когда мы наступаем,мы кричим "Алга"!!!!То есть "Вперёд"!Вопрос второй:"А когда вы отступаете вы что кричите?"Мы поворачиваемся спиной к противнику и кричим "Алгааааааа!!!!!"
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:21) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Максим I
22446688,
Её поставили модеры после бана. И неделю не давали поменять.


зарегися бы по новой с каким хочешь ником. делов то на 2 минуты.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
22446688,
Её поставили модеры после бана. И неделю не давали поменять. Но даже их с праздником.

22446688,
А я болею с 1989 за ЦСКА, и того никогда не скрывал.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№5 Написал: 22446688 (Сегодня, 12:07) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Максим I
за мужика я не считаю.

А себя считаешь,после того,как поменял подпись за кого болеешь?
Регистрация: 23.02.2017
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:41) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с праздником мужиков! Не поздравляю лишь ту чепушилу под очень русским никнеймом OgreGate , которой нравится " в зад", её за мужика я не считаю.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 11:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи ЦСКА и его новому ГТ! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:21) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Взад, именно в зад smile Хотя по большей части, он уже там


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 11:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Успехов Виктору...
Регистрация: 21.11.2016
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