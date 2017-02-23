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В матче с "Андерлехтом" "Зенит" поддержат около 17 тысяч болельщиков

Сегодня "Зенит" встретится с бельгийским "Андерлехтом" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер - в зеленом; гости - в белой форме, вратарь - в черном.

На матче ожидается до 17 тысяч зрителей, "Андерлехт" поддержат до 200 болельщиков, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:18
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:30) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю, почему общество и Федерация не ведут жесточайшую борьбу с футбольным хулиганством... Ну вот, стадион новый, на сколько вбахано денег и на сколько он будет заполняться - пока "вираж" будет позволять себе общественное хулиганство и орать матерные кричалки, например? да каленым железом надо!.. Иначе люди, родители с детьми на футбол не пойдут. Зачем это всё детям слышать, это эпатажное "насилие"?
Регистрация: 24.09.2013
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