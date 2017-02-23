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В матче с "Андерлехтом" "Зенит" поддержат около 17 тысяч болельщиков
Сегодня "Зенит" встретится с бельгийским "Андерлехтом" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер - в зеленом; гости - в белой форме, вратарь - в черном.
На матче ожидается до 17 тысяч зрителей, "Андерлехт" поддержат до 200 болельщиков, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер - в зеленом; гости - в белой форме, вратарь - в черном.
На матче ожидается до 17 тысяч зрителей, "Андерлехт" поддержат до 200 болельщиков, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
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